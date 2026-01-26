Τραγωδία: 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους - Αγνοείται μία ακόμα γυναίκα [ΒΙΝΤΕΟ]

Στους τέσσερις ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα σε μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί απανθρακωμένες τέσσερις σοροί που δεν έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ αγνοείται ακόμα μία γυναίκα εργαζόμενη στο εργοστάσιο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4.00 σε πτέρυγα του εργοστασίου παραγωγής τροφίμων, κατά τη διάρκεια της νυκτερινής βάρδιας, ενώ μέσα βρίσκονταν 13 άτομα. Απ' αυτά τα οκτώ απομακρύνθηκαν, ενώ πέντε γυναίκες αγνοούνταν και αναζητούνταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας είναι πυροσβέστης και όλοι οι τραυματίες είναι καλά στην υγεία τους.

Διαβάστε επίσης

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του εργοστασίου έχει καταρρεύσει.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 53 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, μια ομάδα της 8ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) και 9 βοηθητικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν δύο υδροφόρες της Π/Ε Τρικάλων.

Για το περιστατικό, έχει ενεργοποιηθεί το αρμόδιο Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, προκειμένου να διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.