Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. για ισχυρό μηχανισμό που εντοπίστηκε έξω από βίλα επιχειρηματία

Μυστήριο καλύπτει η τοποθέτηση ισχυρού εκρηκτικού μηχανισμού σε βίλα Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στην Λευκάδα, που βρήκε τυχαία το πρωί της Δευτέρας (26/01) ο επιστάτης του σπιτιού. Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις ερευνώντας εξονυχιστικά την βίλα και αναζητώντας τα κίνητρα της τοποθέτησης της βόμβας που από τύχη δεν εξερράγη.

Σύμφωνα με το ilefkada, ο εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε στην βίλλα ενός υπερήλικα επιχειρηματία Ελληνοαμερικανού ο οποίος ζει στην Αμερική και κάποια καλοκαίρια έρχεται με την οικογένειά του στο νησί στην περιοχή κοντά στο Αγιοφύλλι. Ο επιστάτης διαπίστωσε ότι στο πίσω μπαλκόνι του σπιτιού υπήρχε κατασκευή από 10 κιλά ζελατοδυναμίτιδα με βραδύκαυστο φυτίλι.

Για άγνωστο λόγο το φυτίλι έσβησε και έτσι δεν ενεργοποιήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Να σημειωθεί ότι η ποσότητα των εκρηκτικών ήταν τόσο μεγάλη που αν είχαν εκραγεί θα γινόταν πολύ μεγάλη ζημιά και κανένας δεν γνωρίζει τι έκταση μπορούσε να πάρει αν ήταν και άλλα σπίτια στην περιοχή ή ακόμη και άνθρωποι.

Στο σημείο βρίσκονται από νωρίς άνδρες της αστυνομίας οι οποίοι ερευνούν εξονυχιστικά και την τελευταία λεπτομέρεια.

