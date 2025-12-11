Τραγωδία: 34χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου στα Ιωάννινα, όταν ένας 34χρονος άνδρας από το Μεσολόγγι εντοπίστηκε νεκρός και σε προχωρημένη σήψη μέσα στο σπίτι του, στην οδό Σμύρνης 13.

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ειδοποίησε τις αρχές, καθώς είχε αρκετό καιρό να επικοινωνήσει με τον ενοικιαστή. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και με τη βοήθεια του ιδιοκτήτη ο οποίος εισήλθε από παράθυρο, μπήκαν στο σπίτι, όπου βρήκαν τον 34χρονο καταγόμενο από το Μεσολόγγι, νεκρό επάνω στο κρεβάτι του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του epirusgate.gr, ο άνδρας φέρεται να μην είχε καλές σχέσεις με το στενό περιβάλλον του, γεγονός που ενδέχεται να εξηγεί γιατί η απουσία του δεν έγινε άμεσα αντιληπτή.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου. Στις επόμενες ώρες αναμένεται και η κατάθεση της μητέρας του άτυχου άνδρα που κλήθηκε από την Αστυνομία Ιωαννίνων.