Τουρκική μαφία στη Θεσσαλονίκη: Εμπόριο ναρκωτικών, πωλήσεις όπλων,

Η οδός Βασιλίσσης Όλγας θεωρείται από τις πιο ακριβές περιοχές της Θεσσαλονίκης να μείνεις. Ακόμη και τα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, τα Airbnb, είναι τσουχτερά. Ειδικά στη γειτονιά της Βίλλας Σάλεμ δύσκολα βρίσκεις διαμερίσματα που πέφτουν κάτω από 100 ευρώ την ημέρα. Σε μία οκταώροφη οικοδομή στη συγκεκριμένη περιοχή ένα διαμέρισμα είχε τεθεί στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών. Οι αστυνομικοί της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας το είχαν για καιρό υπό επιτήρηση.

Όπως αποκαλύφτηκε στη συνέχεια, ήταν ένα διαμέρισμα που νοικιαζόταν ως Airbnb και φιλοξένησε αρκετούς Τούρκους. Κι αν όχι τους ίδιους, τουλάχιστον τα στοιχεία τους, καθώς αρκετοί ήταν αυτοί που δήλωσαν τη συγκεκριμένη πολυκατοικία ως διεύθυνση κατοικίας, ακόμη κι αν δεν είχαν πατήσει το πόδι τους.

Η πλειοψηφία τους κατέληξε στα κρατητήρια, είτε επειδή είχαν στην κατοχή τους όπλα, είτε επειδή εκκρεμούσαν διεθνή εντάλματα που είχε εκδώσει σε βάρος τους η Τουρκία. Όσοι έμειναν ελεύθεροι φροντίζουν να αλλάξουν γρήγορα διεύθυνση κατοικίας για να μην εντοπιστούν. Όσοι έχουν καταδικαστεί για τα όπλα, εάν δεν έχουν τον όρο της απαγόρευσης εξόδου, ανακαλείται η διαδικασία για το άσυλο και απελαύνονται.

Το συγκεκριμένο διαμέρισμα δεν ήταν το μόνο που φιλοξένησε Τούρκους στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό δεν θα ήταν περίεργο, εάν οι συγκεκριμένοι δεν ήταν ύποπτοι ως μέλη της τουρκικής μαφίας. Όμως με ευκολία δήλωναν ότι διώκονται για τις ιδέες τους και παρουσιάζονταν συνήθως ως υποστηρικτές αριστερών ή κουρδικών κομμάτων, με τα οποία δεν προέκυπτε καμία απολύτως σχέση τους.

Άλλωστε οι αγωνιστές της γειτονικής χώρας που αναγκάζονταν να διαφύγουν στη Θεσσαλονίκη τα προηγούμενα χρόνια, συνήθως κατέληγαν φιλοξενούμενοι σε σπίτια ομοεθνών τους, επειδή δεν είχαν καμία οικονομική άνεση και επιβίωναν χάρη στους εράνους αλληλέγγυων. Και όλοι τους είχαν καταδικαστεί σε πολυετείς ποινές κάθειρξης, αν όχι σε θάνατο, ακριβώς για τους αγώνες τους ενάντια στα λευκά κελιά και στην πρακτική των τουρκικών κυβερνήσεων.

Οι Τούρκοι όμως που τα τελευταία δύο χρόνια απασχολούν έντονα τις διωκτικές αρχές στη Θεσσαλονίκη επιβεβαιώνεται ότι εμπλέκονται με εγκληματικές οργανώσεις στη χώρα τους. Έγκυρες πληροφορίες της Voria.gr αναφέρουν ότι η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας που παρακολουθεί στενά τις κινήσεις τους έχει ήδη χαρτογραφήσει τη δράση μελών συμμοριών που δρουν στην Τουρκία, όμως βρίσκουν καταφύγιο στην Ελλάδα.

Ενδεικτικό είναι πως μόνον τον τελευταίο χρόνο έγιναν περισσότερες από 60 κατ' οίκον έρευνες σε σπίτια της Θεσσαλονίκης όπου ζουν Τούρκοι. Στο πλαίσιο των ερευνών που γίνονται διαρκώς συνελήφθη την Παρασκευή στη Νεάπολη και 50χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμεί διεθνές ένταλμα σύλληψης για Τουρκία. Προσήχθησαν επίσης άλλοι τρεις που ήταν μαζί του, οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν εμπλοκές με τη δικαιοσύνη στη χώρα χωρίς όμως πλέον να διώκονται. Τέτοιες επαφές βρίσκονται διαρκώς υπό την επιτήρηση των ελληνικών διωκτικών αρχών.

Οι Τούρκοι, πάντως, που είναι μέλη της μαφίας, δεν φαίνεται μέχρι τώρα να έχουν εμπλακεί με υποθέσεις που συνδέονται με την ελληνική – εγκληματική – πραγματικότητα. Δύο θεωρείται ότι είναι οι βασικοί λόγοι έλευσης και διαμονής τους στην Ελλάδα. Ο πρώτος για να συντονίσουν μεταφορές ναρκωτικών προς τη χώρα τους. Το τελευταίο διάστημα τουρκικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών έχουν συνδεθεί με Ισπανούς αλλά και Αλβανούς εμπόρους ναρκωτικών. Οι πρώτοι τους εξασφαλίζουν μεγάλες ποσότητες χασίς που παράγονται στην Ισπανία και πωλείται σε χαμηλές τιμές, ενώ οι δεύτεροι τους ανοίγουν διόδους μεταφοράς από την Ισπανία στην Τουρκία μέσω Ελλάδας. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι στη χώρα τους διώκονται και σε περίπτωση εντοπισμού τους θα φυλακιστούν άμεσα. Αυτό φαίνεται από τα διεθνή εντάλματα σύλληψης που εκδίδονται σε βάρος τους και όλα τους συνδέουν με υποθέσεις εμπορίας ναρκωτικών.

Μπορεί οι Τούρκοι μέχρι τώρα να μην έχουν εμπλακεί σε υποθέσεις των ντόπιων οργανώσεων που δρουν στην Ελλάδα, όμως τα μέλη της τουρκικής μαφίας δεν διστάζουν να εκτελούν αντιπάλους τους μέρα μεσημέρι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που βρίσκονται εδώ, καταδιώκοντας αντιπάλους και ξεκαθαρίζοντας λογαριασμούς που είναι ανοιχτοί στη γειτονική χώρα μεταξύ διαφορετικών μαφιόζικων συμμοριών.

Η δράση και το καυτό 2025

Οι Έλληνες αστυνομικοί της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος είχαν να αντιμετωπίσουν τους Τούρκους μαφιόζους σε δύο μέτωπα. Το ένα που συνδέεται με το εμπόριο όπλων και το δεύτερο με το εσωτερικό τους ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Τον Ιανουάριο η σύλληψη ενός 55χρονου σε βάρκα μέσα στην οποία βρέθηκαν 61 όπλα και χιλιάδες σφαίρες επιβεβαίωσαν ότι γίνεται εμπόριο όπλων τόσο προς τη χώρα μας, όσο όμως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Τα τουρκικά κυκλώματα πλέον εμπορεύονται πιστόλια που κατασκευάζονται σε εργοστάσια της γειτονικής χώρας, θεωρούνται αντιγραφές – κλώνοι – πιστολιών γνωστών εταιριών και είναι αξιόπιστα για τους χειριστές τους. Τον περασμένο μήνα οι αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης είχαν φτάσει στα ίχνη των εμπόρων όπλων και κατέσχεσαν 147 όπλα που μόλις είχαν περάσει τα σύνορα από τον Έβρο. Συνελήφθησαν όλοι όσοι μετέφεραν τις βαλίτσες. Πληροφορίες ανέφεραν ότι προορισμός των πιστολιών δεν ήταν η Ελλάδα, αλλά χώρες της Ευρώπης.

Το πιο ανησυχητικό όμως είναι το ξεκαθάρισμα λογαριασμών και ο τρόπος δράσης των Τούρκων μαφιόζων, οι οποίοι αδιαφορούν για άλλα θύματα. Αυτό έδειξαν στην περίπτωση της εν ψυχρώ εκτέλεσης 39χρονου στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης μέσα στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός, μπροστά στα μάτια δεκάδων άλλων οδηγών αυτοκινήτων.

Η άγρια δολοφονία δεν έχει εξιχνιαστεί, όμως το θύμα ήταν στα μπλοκάκια των υπόπτων των ελληνικών διωκτικών αρχών. Τέτοια χτυπήματα είναι συχνότερα στην Αθήνα. Η ανησυχία εντάθηκε έτι περαιτέρω στις 27 Μαΐου από το πρωτοφανές επεισόδιο των πυροβολισμών πράκτορα της ΕΥΠ σε βενζινάδικο της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τρεις Τούρκοι, τους οποίους παρακολουθούσε, τον πυροβόλησαν στο αυτοκίνητο και από θαύμα δεν τραυματίστηκε.

Οι Τούρκοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και θεωρείται βέβαιο ότι είναι αληθές αυτό που είπαν, ότι δηλαδή πίστευαν πως το πρόσωπο που τους ακολουθούσε στο δρόμο ήταν μέλος άλλης μαφιόζικης ομάδας της χώρας τους με την οποία έχουν διαφορές και ότι δεν στόχευσαν κανέναν Έλληνα. Ο ένας εκ των κατηγορουμένων είχε συλληφθεί σε μία αγροικία στη Ροδόπη και οι άλλοι δύο στη Βουλγαρία απ’ όπου εκδόθηκαν άμεσα.