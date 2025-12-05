Τι δήλωσε ο Μ. Χρυσοχοϊδης για τις Ε.Δ.Ε. που διατάσσονται κατά καιρούς

«Δεν είναι αστυνομικό πρόβλημα το αγροτικό, ούτε μπορεί η ΕΛΑΣ να λύσει τα προβλήματα των αγροτών», ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα», με τον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη.

«Δεν υπάρχει κανένα μη διαχειρίσιμο πρόβλημα στη χώρα αυτή τη στιγμή», επεσήμανε, μιλώντας για τα μπλόκα των αγροτών σε εθνικές οδούς και τελωνεία. «Υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές, λειτουργούν τα σύνορα, άρα δεν υπάρχει κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας πως «οι αγροτοσυνδικαλιστές κάνουν τη δουλειά τους, όπως κι εμείς».

Διαβάστε επίσης

Χρυσοχοΐδης για επέτειο δολοφονίας Γρηγορόπουλου: Η Αστυνομία θα είναι παρούσα

Όσον αφορά τις εκδηλώσεις για την επέτειο δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, που είναι προγραμματισμένες για αύριο, Σάββατο 6/12, είπε: «Η Αστυνομία θα είναι παρούσα, παρά τα δύσκολα καιρικά φαινόμενα. Θα είμαστε παρόντες, για να ολοκληρωθούν με ασφάλεια οι εκδηλώσεις».

Τέλος, ερωτηθείς για τις ΕΔΕ που διατάσσονται κατά καιρούς, απάντησε: «Ό,τι έχει να κάνει με αστυνομική βία, υπάρχει ένας μηχανισμός αντιμετώπισης και διαχείρισης που υπάγεται στο Συνήγορο του Πολίτη. Εκεί παραπέμπονται οι ΕΔΕ, εξετάζονται και λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με τις ποινές».

Πηγή: parapolitika.gr