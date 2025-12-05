Νέες προσλήψεις στην ΕΛ.ΑΣ.: Ποιοι και μέχρι πότε μπορούν να υποβάλλουν αίτηση

Αναρτήθηκε πριν λίγες ημέρες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 700 Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στην Ελληνική Αστυνομία σε Περιφερειακές Ενότητες και Νησιά.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι Έλληνες/ίδες πολίτες (άνδρες και γυναίκες), που έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνει η εν λόγω προκήρυξη

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα ή Σταθμό του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, από τη 26-11-2025 μέχρι την ώρα 15.00 της 15-12-2025.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

Αίτηση που υποβάλλεται με τρόπο διαφορετικό από τον οριζόμενο στην παρούσα προκήρυξη, όπως ενδεικτικά με συστημένη επιστολή/ταχυδρομικώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δεν γίνεται δεκτή και δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση καθυστέρησης χορήγησης από τις αρμόδιες Αρχές εγγράφων, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α1 έως Α13) του/ης υποψηφίου/ας ως δικαιολογητικά για την απόδειξη προσόντος/ιδιότητας/κριτηρίου σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, υποβάλλεται εμπρόθεσμα (μέχρι 15-12-2025) η αίτηση συμμετοχής από αυτόν/ην και χωρίς τα έγγραφα/δικαιολογητικά αυτά, πρέπει όμως, να υποβάλει με την αίτηση συμμετοχής, επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναφέρει την αιτία της μη υποβολής τους, ο/η δε ενδιαφερόμενος/η οφείλει να τα προσκομίσει όταν εκλείψει η αιτία της καθυστέρησης από την εκδούσα αρχή, όχι όμως πέραν της 22-12-2025.

Πριν την προσέλευση των υποψηφίων στις Αστυνομικές Υπηρεσίες, συνιστάται η προηγούμενη τηλεφωνική τους επικοινωνία με το Αστυνομικό Τμήμα κατοικίας ή διαμονής τους στο οποίο θα υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, με σκοπό την μέγιστη δυνατή εξυπηρέτησή τους ενώ δέον είναι οι υποψήφιοι/ες να μην εξαντλήσουν την προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και να αποφύγουν την υποβολή αυτών τις τελευταίες ημέρες, για να επιτευχθεί μία όσο το δυνατόν ισομερής κατανομή τους στις Υπηρεσίες παραλαβής των αιτήσεων. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν εκ των προτέρων στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής και την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών ενώπιον των αρμόδιων Αξιωματικών.

