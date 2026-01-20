ΤΩΡΑ: Συναγερμός για τους Πυροτεχνουργούς της ΕΛ.ΑΣ.

Πριν λίγο ένας άγνωστος προειδοποίησε τηλεφωνικά για τοποθέτηση βόμβας στον όμιλο Realgroup που στεγάζεται σε κτήριο στο Μαρούσι.

Όπως έγινε γνωστό, άγνωστος τηλεφώνησε στον ραδιοφωνικό σταθμό του Ομίλου, στον Real Fm κι ενημέρωσε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο κτήριο.

Σύμφωνα με τις έως τωρα πληροφορίες, ο άνθρωπος που τηλεφώνησε δεν έδωσε χρονικό περιθώριο για να εκκενωθεί ο χώρος, ωστόσο, η Αστυνομία κινείται άμεσα σύμφωνα με το πρωτόκολλο και ελέγχει τα γραφεία του ομίλου.