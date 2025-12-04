ΤΩΡΑ: Σφοδρή κακοκαιρία "χτυπά" την Αττική

Έντονα καιρικά φαινόμενα λαμβάνουν χώρα αυτήν την ώρα στην Αττική με την κακοκαιρία Byron να πλήττει ολόκληρη την χώρα.

Σε πολλά σημεία της πόλης καταγράφονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ πολλοί δρόμοι της πόλης έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

Στη διασταύρωση της Πειραιώς με Χαμοστέρνας και Κουμουνδούρου τα αυτοκίνητα δυσκολεύονται ακόμα και να κινηθούν.

Ο Κηφισός είναι επίσης επιβαρυμένος από το Μοσχάτο έως την Μεταμόρφωση, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και σε άλλες οδικές αρτηρίες.

