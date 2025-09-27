Τοποθέτηση νέων Αστυφυλάκων - Ποιο ζήτημα θέτει η Ένωση Αστυνομικών Αθήνας

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Αθήνας:

Όπως είναι γνωστό, τον ερχόμενο μήνα θα εξέλθουν των αστυνομικών σχολών λίγοι περισσότεροι από 700 νέοι Αστυφύλακες οι οποίοι θα ξεκινήσουν την υπηρεσιακή τους καριέρα στην ΕΛ.ΑΣ. επανδρώνοντας Διευθύνσεις – Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής που στο μεγαλύτερο ποσοστό τους συνεισφέρουν τα μέγιστα στη διατήρηση της τάξης και της κοινωνικής ειρήνης εντός του αστικού ιστού.

Εντούτοις, με έκπληξη χθες το απόγευμα ανακοινώθηκαν από τη Γ.Α.Δ.Α. οι Διευθύνσεις στις οποίες θα τοποθετηθούν οι νεοεξερχόμενοι Αστυφύλακες και στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής !!!

Όπως είναι γνωστό τοις πάσι, η Άμεση Δράση Αττικής αποτελεί νευραλγική μηχανοκίνητη Υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ., αποτελώντας εδώ και δεκαετίες την αιχμή του δόρατος της μάχιμης αστυνόμευσης για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους Έλληνες πολίτες. Απαρτίζεται από τα R/T περιπολικά, την ομάδα Ζ και την ομάδα ΔΙ.ΑΣ., οι οποίες αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των σημάτων που διαβιβάζονται από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης, μέσω των δεκάδων τηλεφωνητών ανδρών και γυναικών της Υπηρεσίας, με σκοπό την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και την άμεση ανταπόκριση στα παντοειδή προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Συνεπώς, μια Διεύθυνση η οποία φέρει ακέραιο φορτίο για την αντιμετώπιση της πάσης φύσης εγκληματικότητας και η οποία έχει άμεση – καθημερινή επαφή και τριβή με τους πολίτες αποτελώντας τον καθρέφτη της ΕΛ.ΑΣ. στην κοινωνία, θα ενισχυθεί με ΜΗΔΕΝ αστυνομικούς !!!

Κατά την άποψή μας, η αναγγελθείσα κατανομή των νεοεξερχόμενων Αστυφυλάκων των Σχολών είναι παντελώς λανθασμένη, καθ’ ότι πέραν της αδικίας εις βάρος της ιστορικής αυτής Διεύθυνσης, υπάρχει διάχυτο στους υπηρετούντες της Α.Δ. το αίσθημα της απαξίωσης από την Ηγεσία, μιας και το προσωπικό εργάζεται αγόγγυστα εδώ και χρόνια για την ευημερία του κοινωνικού συνόλου και παρ’ ότι η Άμεση Δράση χρήζει άμεσης ενίσχυσης καθ’ ότι υπάρχουν συνεχείς αποχωρήσεις από την Υπηρεσία (συνταξιοδοτήσεις, μεταθέσεις, συνυπηρετήσεις, παραιτήσεις, fronteχ, ολοένα και αυξανόμενες υπηρεσιακές απαιτήσεις κλπ), η Ηγεσία «ανταμείβει» την καθημερινή της προσφορά με μηδέν νέους αστυφύλακες !

Είναι τουλάχιστον προκλητικό το γεγονός όταν σε κάποιες Διευθύνσεις οι οποίες ενισχύονται συνεχώς όλο το χρόνο από έτερες αφαιμαγμένες Διευθύνσεις της Γ.Α.Δ.Α. να τοποθετείται σημαντικός αριθμός νεοεξερχομένων Αστυφυλάκων και την ίδια ώρα να παρακάμπτονται κομβικές Διευθύνσεις όπως η Άμεση Δράση Αττικής !

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών καλούμε την Ηγεσία να διορθώσει την ακατανόητη απόφαση που έλαβε, με την πρόβλεψη τοποθέτησης ικανού αριθμού νεοεξερχομένων Αστυφυλάκων και στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής.

Κλείνοντας, προειδοποιούμε ότι δεν θα ανεχτούμε την καταστρατήγηση του Π.Δ. ως προς τις Υπηρεσίες τοποθέτησης των νέων αστυφυλάκων και θα αντιδράσουμε δυναμικά, προβαίνοντας παράλληλα σε όλες τις νομικές ενέργειες σε περίπτωση που απαιτηθεί, αν επιβεβαιωθεί η «φήμη» ότι ορισμένοι θα επιχειρήσουν με «τρικ» να τοποθετήσουν νεοεξερχόμενους αστυφύλακες σε Υπηρεσίες που δεν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος