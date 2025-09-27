Δήλωση του Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης κ. Θεόδωρου Τσαϊρίδη:

Συνδικαλιστικοί παραγοντίσκοι που έχτισαν καριέρες με αποσπάσεις επιτέλους μπαίνουν στο περιθώριο

Μετά από πάρα πολλά χρόνια και όντας από τις ελάχιστες ενώσεις που καταδικάζαμε την αναξιοκρατία την αδιαφάνεια και τον παραλογισμό της ανταλλαγής πληθυσμού με τις αποσπάσεις, με την σημερινή διαταγή ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. υιοθετώντας μεγάλο μέρος των προτάσεων μας, επιχειρεί επιτέλους να βάλει τάξη

Η επιλογή επιστρέφει στους Διευθυντές των Διευθύνσεων με κριτήρια

Οι υπηρεσίες που ενισχύονται δεν έχουν δικαίωμα να ενισχύουν

Κριτήριο μετακίνησης το

αν δεν έχει πάει κάποιος

αν έχουν μετακινηθεί (ποιος έχει μετακινηθεί λιγότερες φορές)

Ενώ λαμβάνονται υπόψιν πειθαρχικές ποινές, παρούσα δύναμη, ύπαρξη συγγενικού προσώπου στην περιοχή απόσπασης, συμπλήρωση τουλάχιστον ενός έτους από την προηγούμενη απόσπαση

Το ιδανικότερο βέβαια για το σύνολο των αποσπάσεων αποτελεί η κατάρτιση συμβούλιου.

Τέλος, η διαταγή κοινοποιείται στην ΓΑΔΑ και ΓΑΔΘ και με βάση τα γραφόμενα διαφαίνεται η παύση του αποκλεισμού τους

Ή ανακοίνωση που εκδόθηκε 20 Ιουνίου 2025

Με θέμα «Αξιοκρατία, διαφάνεια, ισονομία στις αποσπάσεις με δαπάνες δημοσίου»

Από τις:

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών - ΕΑΣΥΑ

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης

Η Διαταγή του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ.: