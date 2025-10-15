Τοποθέτησαν γκαζάκι έξω από δημοτικό κτήριο του Δήμου Νεάπολης – Συκεών

Γκαζάκι τοποθέτησαν άγνωστοι γύρω στη 1 τα ξημερώματα έξω από δημοτικό κτήριο στον Άγιο Παύλο του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες πυροδότησαν τον μηχανισμό, ο οποίος όμως δεν εξερράγη. Από τη φωτιά που εκδηλώθηκε προκλήθηκε μικρής έκτασης φθορά στην είσοδο του κτηρίου.

Διαβάστε επίσης

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής το οποίο δεν χρειάστηκε να επιχειρήσει.

Ο μηχανισμός περισυνελέγη και εξετάζεται στο πλαίσιο προανάκρισης που διενεργεί η Κρατική Ασφάλεια.