Τον "τσάκωσε" το Τ.Α.Ε. Χανίων

Συνελήφθη χθες (31.12.2025) το πρωί από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων, 37χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων, στα Χανιά.

Ειδικότερα στο πλαίσιο των δρόσων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών της ανωτέρω Υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε χθες (31.12.2025) το πρωί έρευνα στην οικία αλλοδαπού.

Διαβάστε επίσης

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Αεροβόλο όπλο

Πυροβόλο όπλο-στύλο

-30- φυσίγγια

Κουτί που περιείχε σιδερένια σφαιρίδια

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.