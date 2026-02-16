Άνδρας πυροβόλησε στον αέρα και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του

Ένας άνδρας πυροβόλησε στον αέρα δύο φόρες μετά από επεισόδιο έξω από το σπίτι του στην οδό Ήμερου Πεύκου στα Σπάτα και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε εντός της οικίας του.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και διαπραγματευτής, που επιχειρεί να τον πείσει να παραδοθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας τον Μάιο του 2025 είχε κατηγορηθει για απόπειρα δωροδοκίας δικαστικού λειτουργού και έκτοτε βρίσκεται σε κατ´οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι») .