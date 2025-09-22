Τo Τμήμα Τροχαίας Κοζάνης πραγματοποίησε δράση κυκλοφοριακής αγωγής - ΦΩΤΟ

Με αφορμή την «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» αστυνομικό προσωπικό του Τμήματος Τροχαίας Κοζάνης, πραγματοποίησε χθες (21-09-2025) τις απογευματινές ώρες στην πόλη της Κοζάνης, δράση κυκλοφοριακής αγωγής σε παιδιά που κινήθηκαν με τα ποδήλατά τους, μέσα στην πόλη της Κοζάνης, με απώτερο σκοπό την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εμπέδωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των κανόνων οδικής ασφάλειας.

Ειδικότερα, τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να κινηθούν μέσα στην πόλη με το ποδήλατό τους, κάνοντας χρήση του οδικού δικτύου, υπό την επίβλεψη των έμπειρων αστυνομικών του Τμήματος Τροχαίας Κοζάνης, με σκοπό να αποκτήσουν βιωματική εμπειρία, καθώς και να γνωρίσουν τους κινδύνους που κρύβονται στο οδικό δίκτυο σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας, αλλά και το πώς θα πρέπει να κινούνται με ασφάλεια στο δρόμο.

Επιπλέον, διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια που περιείχαν συμβουλές τόσο για την ασφαλή συμπεριφορά στο δρόμο και την ενημέρωση των παιδιών, από κινδύνους που αντιμετωπίζει κάθε οδηγός & πεζός στο οδικό δίκτυο όσο και ειδικές συμβουλές για τους αναβάτες των δικύκλων, των ποδηλάτων και των Ε.Π.Η.Ο. για την ενθάρρυνση χρήσης προστατευτικού κράνους, επισημαίνοντας την αναντικατάστατη προστασία που παρέχει το προστατευτικό κράνος, κατά τη διάρκεια πιθανών ατυχημάτων.

Επίσης, προσφέρθηκαν στα παιδιά φώτα ποδηλάτου, τα οποία συμβάλλουν στην καλύτερη ορατότητα και ασφάλεια κατά την κίνησή τους, ειδικά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Κυρίαρχη προτεραιότητα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, αποτελεί η ασφαλής και απρόσκοπτη κίνηση όλων των πολιτών που κινούνται στο οδικό δίκτυο, καθώς και η ευαισθητοποίηση των μελλοντικών οδηγών σε θέματα οδικής ασφάλειας και την καλλιέργεια & εμπέδωση της κυκλοφοριακής και οδικής παιδείας.

Παράλληλα, η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας για τη «Μηδενική Ανοχή στη μη Χρήση Κράνους», με στόχο την ενίσχυση της συνείδησης και της υπευθυνότητας όλων των αναβατών, καθώς η χρήση προστατευτικού κράνους αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο πρόληψης σοβαρών τραυματισμών σε περίπτωση ατυχήματος.