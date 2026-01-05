Την Τρίτη η κηδεία του Ανθυπασπιστή Ανδρέα Αποστολόπουλου

Του Ηλία Προύφα

Την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026 θα τελεστεί η κηδεία του ΕΜΘ Ανθυπασπιστή (ΜΧ) Ανδρέα Αποστολόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους, σε ηλικία 47 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η Εξόδιος Ακολουθία, θα ψαλεί την Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026, και ώρα 15:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, στη γενέτειρά του, την Πρώτη Σερρών.

Στην κηδεία αναμένεται να παραστούν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του εκλιπόντος, για να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία και να του απευθύνουν το ύστατο χαίρε.

