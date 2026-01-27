"Έφυγε" ο Υποστράτηγος ε.α. Μανώλης Καρπαθάκης - Ένα περιστατικό από τη ζωή του, στο οποίο ο ίδιος δεν αναφερόταν, για λόγους σεμνότητας

Σε ηλικία 87 ετών εγκατέλειψε τα εγκόσμια ο Υποστράτηγος ε.α. Μανώλης Μεν. Καρπαθάκης από την Άνω Βιάννο. Γεννήθηκε στην Άνω Βιάννο το 1939. Ήταν το δεύτερο από τα πέντε παιδιά του Μενέλαου και της Σοφίας Καρπαθάκη. Μετά την αποφοίτησή του από το ιστορικό Γυμνάσιο Βιάννου εισήχθη στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Υπηρέτησε στο Σώμα Εφοδιασμού Μεταφορών (ΣΕΜ). Αγαπούσε την Βιάννο και κάθε καλοκαίρι επέλεγε να κάνει τις διακοπές του στην γενέτειρά του, απολαμβάνοντας την σκιά του Μεγάλου Πλατάνου, όπου συνευρίσκονταν με φίλους και συγχωριανούς.

Διαβάστε επίσης

Οφείλουμε στη μνήμη του να δημοσιοποιήσουμε ένα γεγονός, στο οποίο ο εκλιπών, από λόγους σεμνότητας, δεν αναφερόταν. Το γεγονός αυτό έλαβε χώρα στην καρδιά της εφτάχρονης στρατιωτικής χούντας, όταν, ο λοχαγός τότε, Μανώλης Καρπαθάκης φορώντας την στρατιωτική στολή ήταν συνεπιβάτης του οχήματος με οδηγό τον γνωστότατο εικαστικό καλλιτέχνη Ρουσσέτο Παναγιωτάκη. Το αυτοκίνητο κινούνταν στην Πλατεία Ομονοίας, ακριβώς έξω από το ιστορικό καφενείο "Μέγας Αλέξανδρος". Ο Μανώλης Καρπαθάκης ζήτησε από τον οδηγό να σταματήσει. Τότε βγήκε έξω και υψώνοντας τα χέρια του φώναξε τρεις φορές "Κάτω η Χούντα"!!! Αμέσως μετά επιβιβάστηκε ξανά στο αυτοκίνητο και έφυγαν αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα. Το γεγονός αυτό επαναβεβαίωσε ο Ρουσσέτος Παναγιωτάκης. Ήταν μια πράξη αντίστασης για την οποία, επαναλαμβάνουμε, ο αείμνηστος Μανώλης Καρπαθάκης, ενώ αισθάνονταν υπερήφανος, εντούτοις δεν την "τελάλιζε"...

Τα της εξοδίου ακολουθίας θα ανακοινωθούν σε νεότερη δημοσίευσή μας.

Η Συντακτική Ομάδα του Viannitika.gr εκφράζουμε στους οικείους του θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια.

Πηγή: viannitika.gr

Το Policenet.gr εκφράζει επίσης τα ειλικρινή του συλλυπητήρια