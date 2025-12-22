Την 5η θέση κατέλαβαν Χαμαριάς και Ξύπας στο παγκόσμιο Νέων

Οι Σωκράτης Χαμαριάς - Ιάσων Ξύπας πραγματοποίησαν την καλύτερη εμφάνιση από ελληνικής πλευράς στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων του 2025 που ολοκληρώθηκε στη Βιλαμούρα της Πορτογαλίας με τη συμμετοχή 400 ιστιοπλόων από 70 χώρες.

Ήταν ένας απαιτητικός αγώνας μεταξύ των κορυφαίων νέων αθλητών και αθλητριών του κόσμου και οι ιστιοπλόοι μας προσπάθησαν για το καλύτερο δυνατό και κέρδισαν σε εμπειρίες.

Στην κατηγορία 420 αγοριών, λοιπόν, το ελληνικό δίδυμο πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και κατάφερε να πάρει την 5η θέση με 53 βαθμούς σε σύνολο 28 σκαφών.

Στις οκτώ ιστιοδρομίες του προγράμματος οι Σ. Χαμαριάς - Ι. Ξύπας τερμάτισαν 7, 14, 4, 6, 10, 6, 6 και 18 που την αφαίρεσαν ως τη χειρότερή τους.

Στην κατηγορία των κοριτσιών οι Γεωργία Φαβίου - Αμαλία Παπανικήτα κατέλαβαν την 12η θέση με 63 βαθμούς μεταξύ 20 σκαφών. Στις οκτώ κούρσες που έγιναν τερμάτισαν 12, 8, 16 (την αφαίρεσαν), 9, 11, 9, 5 και 9 αντίστοιχα.

Στα ILCA 6 αγοριών έγιναν εννέα ιστιοδρομίες και ο Εμμανουήλ Βομβύλας (φωτ.) τερμάτισε 17ος με 135 βαθμούς σε σύνολο 57 σκαφών. Οι θέσεις του ήταν 7, 25, 58 (την αφαίρεσε), 6, 11, 39, 16, 12 και 19 αντίστοιχα.

Στα κορίτσια η Τατιανή Μπουγιατιώτη τερμάτισε 31η με 203 βαθμούς μεταξύ 49 σκαφών. Οι θέσεις της ήταν 19, 32, 21, 39 (την αφαίρεσε), 28, 35, 14, 18 και 36 αντίστοιχα.

Στα Formula kite η Αργυρώ Κρότση κατέλαβε την 6η θέση με 64 βαθμούς μεταξύ 10 σκαφών. Στις εννέα κούρσες που έγιναν τερμάτισε στις τρεις 7, 7 και 6.



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΡΚΑΔΗΣ

ΑΠΕ-ΜΠΕ