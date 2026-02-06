PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ελλάδα

Μηχανή παρέσυρε πεζό στη Λεωφόρο Μαραθώνος: Δύο σοβαρά τραυματίες

εκαβ
22:48 | 06/02/2026

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (6/2) στη Λεωφόρο Μαραθώνος, που είχε σαν αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο ατόμων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπό άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες, μηχανή παρέσυρε πεζό στο ύψος της οδού Πικερμίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαραθώνας στην περιοχή της Ραφήνας.

Ο οδηγός της μηχανής και ο πεζός μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

protothema.gr

Τροχαία Ατυχήματα
Policenet.gr © | 2026 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis