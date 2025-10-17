Την 20η Οκτωβρίου γιορτάζει η Ελληνική Αστυνομία

Όπως γνωρίζετε η 20η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί από την Πολιτεία και εορτάζεται ως η «Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας» και του Προστάτη του Σώματος Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου.

Στο πλαίσιο του εορτασμού, ανήμερα της 20ης Οκτωβρίου στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κυκλάδων, Α’ και Β’ Δωδεκανήσου έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν επίσημη δοξολογία και ανάγνωση της Ημερήσιας Διαταγής του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα, ως προς το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων:

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων, ώρα 10.00′ στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στην Ερμούπολη Σύρου

Από την Α’ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου, ώρα 09.30′ στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στην πόλη της Ρόδου

Από την Β’ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου, ώρα 11.15′ στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, στην πόλη της Κω.

Στις εκδηλώσεις έχουν κληθεί να παραστούν οι προϊστάμενοι των Θρησκευτικών, Πολιτικών, Στρατιωτικών Αρχών και Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι τοπικών φορέων – συλλόγων, συνδικαλιστικών ενώσεων του αστυνομικού προσωπικού και ενώσεων αποστράτων.

Όσοι επιθυμούν, καθώς και οι εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε. καλούνται να μας τιμήσουν με την παρουσία τους.

Επιπλέον, ανακοινώνεται ότι το χρονικό διάστημα από 20 έως 22.10.2025, θα πραγματοποιείται πανελλαδική εθελοντική αιμοδοσία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας για την Τράπεζα αίματος του Σώματος.