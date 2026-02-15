Εξιχνιάστηκαν επτά περιπτώσεις κλοπών – διαρρήξεων, με θραύση υαλοπινάκων και γυάλινων εισόδων, από καταστήματα και επιχειρήσεις

Εξιχνιάστηκαν, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, επτά -7- περιπτώσεις κλοπής από καταστήματα και επιχειρήσεις που διαπράχθηκαν τον προηγούμενο μήνα στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου.

Συνελήφθη, προχθες (13-02-2026) τις πρώτες πρωινές ώρες στον Βόλο, στα χρονικά όρια του αυτόφωρου, από αστυνομικούς της ίδιας Υπηρεσίας, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, 21χρονος ημεδαπός άνδρας, ο οποίος τυγχάνει ένας εκ των δραστών των κλοπών.

Ειδικότερα, ο δράστης κατελήφθη, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, να κινείται με δίκυκλη μοτοσικλέτα που έφερε κομμένη πινακίδα κυκλοφορίας, και ακινητοποιήθηκε.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ηρωίνης, βάρους -0,12- γραμμαρίων ενώ κατείχε και ένα σακίδιο με διαρρηκτικά εργαλεία (σφυρί, βαριοπούλα κ.α.). Επιπλέον, προέκυψε ότι το προαναφερόμενο όχημα είχε αφαιρεθεί πρωινές ώρες της 11-02-2026 από σημείο της πόλης όπου ήταν σταθμευμένο.

Από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο δράστης, κατά περίπτωση, είτε μόνος του είτε με άλλα δύο άτομα, κατά το χρονικό διάστημα από 4-1-2026 έως 31-1-2026 στον Βόλο, προέβησαν στην τέλεση επτά κλοπών – διαρρήξεων από καταστήματα – επιχειρήσεις της πόλης (δύο εμπορικά καταστήματα, δύο καφετέριες, πρατήριο υγρών καυσίμων, ανθοπωλείο και μίνι μάρκετ), με θραύση υαλοπινάκων και γυάλινων εισόδων, αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των -5.820- ευρώ, τρία tablets, ένα κινητό τηλέφωνο, διάφορα καπνικά προϊόντα και έγγραφα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.