Σύλληψη 19χρονου στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου

Τις πρωινές ώρες χθες, στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου προέβησαν στη σύλληψη ενός 19χρονου ημεδαπού για παράβαση του Νόμου 4139/2013 “Περί εξαρτησιογόνων ουσιών”.
Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στον ανωτέρω στον λιμένα Ακαντιάς Ρόδου, κατά τον κατάπλου επιβατηγού – οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου, βρέθηκαν εντός σακιδίου πλάτης οι κάτωθι ποσότητες ναρκωτικών ουσιών:
- πέντε αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν ηρωίνη συνολικού μικτού βάρους 525,5 γραμμαρίων,
- μία αυτοσχέδια πλαστική συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 1 γραμμαρίου και
- ένας πλαστικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν οι ανευρεθείσες ναρκωτικές ουσίες, καθώς και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.