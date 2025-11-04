Τιμητική εκδήλωση προς τους δωρητές πυροσβεστικού οχήματος

Πραγματοποιήθηκε στην Αργαλαστή του Δήμου Νοτίου Πηλίου τιμητική εκδήλωση από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Μαγνησίας, με στόχο τη βράβευση των δωρητών του νέου πυροσβεστικού οχήματος για το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αργαλαστής.

Η εκδήλωση έγινε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ΚΕ.Γ.Ε και περιλάμβανε απονομή τιμητικών πλακετών στην εταιρεία «ΑΘΗΝΑ – Κέντρο Διάνοησης και Φιλοσοφικών Ερευνών ΜΟΝ. ΙΚΕ» με εκπρόσωπο τον Dr. Peter Riedl και στους «Φίλους του Καστρί», οι οποίοι προχώρησαν από κοινού στη δωρεά του οχήματος, ενισχύοντας το έργο της πυροσβεστικής στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης

Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυνε ο Διοικητής Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων Θεσσαλίας, Αρχιπύραρχος Αναστάσιος Καρατζάς, εκφράζοντας θερμές ευχαριστίες για την ανιδιοτελή προσφορά. Ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Μαγνησίας, Πύραρχος Νικόλαος Ιερεμίας, τόνισε τη σημαντικότητα της ύπαρξης ενός σύγχρονου οχήματος στην περιοχή, ενώ ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας, Δημήτριος Ραμματάς, επεσήμανε τον ρόλο της δωρεάς στην ενίσχυση της προστασίας του δασικού πλούτου του Νοτίου Πηλίου.

Ο Προϊστάμενος Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αργαλαστής, Επιπυραγός Ιωάννης Σακελλαρίου, παρουσίασε το ιστορικό της δωρεάς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος, επισημαίνοντας τη δυνατότητα μεταφοράς τεσσάρων πυροσβεστών με εξοπλισμό σε απαιτητικά εδάφη, καθώς και τη μεταφορά υλικοτεχνικού εξοπλισμού ανάλογα με το περιστατικό. Ακολούθησε απονομή τιμητικών πλακετών στους δωρητές και επίδειξη του οχήματος σε εξωτερικό χώρο, ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δεξίωση.

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης οι Διοικητές Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βόλου και ΒΙ.ΠΕ., ο Διοικητής 10ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., η Διοικητής Β’ Λιμενικού Τμήματος Αγ. Κυριακής Τρικερίου, η Δασάρχης Βόλου, αξιωματικοί και πυροσβέστες της ΔΙ.ΠΥ.Ν. Μαγνησίας, καθώς και ο συντονιστής της εκδήλωσης Αντιπύραρχος Ηλίας Γκουρτζαλής, ενώ φωτογραφικό υλικό τράβηξε ο Υπαρχιπυροσβέστης Αθανάσιος Βεντούρας. Η δωρεά θεωρείται σημαντική προσθήκη στις δυνατότητες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αργαλαστής για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και παροχής βοήθειας στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: ertnews.gr