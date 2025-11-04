Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν οδηγό ταξί

Δύο οδηγοί συνελήφθησαν χθες στη Θεσσαλονίκη για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας ΔΙ.ΑΣ. πέρασαν χειροπέδες χθες το βράδυ σε έννα 34χρονο στην περιοχή της Μενεμένης, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί ταξί, ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδηγήσεως.

Διαβάστε επίσης

Επιπλέον, συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμαριάς, χθες το απόγευμα στην Καλαμαριά, ένας 48χρονος, ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να βρίσκεται υπό την επήρεια μέθης.

Οι συλληφθέντες με τις σχηματισθείσες δικογραφίες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Πηγή: thestival.gr