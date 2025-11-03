Θλίψη για την απώλεια εν ενεργεία Αστυνομικού - Αύριο το τελευταίο αντίο

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης θα αποχαιρετήσουν αύριο τα Τρίκαλα τον 38χρονο αρχιφύλακα Γιώργο Νικλήτσα, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.

Σε βαθύ πένθος παραμένουν τα Τρίκαλα για τον πρόωρο χαμό του 38χρονου αρχιφύλακα Γιώργου Ηλία Νικλήτσα, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, σκορπίζοντας θλίψη σε συγγενείς, φίλους και συναδέλφους.

Η κηδεία του Γιώργου Νικλήτσα θα τελεστεί την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Αρδάνι Τρικάλων, ενώ η σορός θα μεταφερθεί στον ναό στις 10:30 π.μ..

Τον πολυαγαπημένο τους αποχαιρετούν η σύζυγός του Κατερίνα Τσίγκα, η κόρη του Ειρήνη, οι γονείς Ηλίας Νικλήτσας, Δημήτριος Τσίγκας και Αποστολία Μπούτσια, τα αδέλφια Αλίκη Νικλήτσα και Μάκης Ρέμπελος, Χρήστος Τσίγκας, καθώς και τα ανίψια, οι θείοι, τα ξαδέλφια, οι φίλοι και λοιποί συγγενείς.

Η οικογένεια παρακαλεί, αντί στεφάνων, τα χρήματα να προσφερθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς· σχετικό κυτίο θα υπάρχει στην εκκλησία.

Την τελετή επιμελείται το Γραφείο Τελετών “Παναγιώτου”.

Ο εκλιπών υπηρέτησε στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων και είχε έντονη παρουσία στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, με συμμετοχές στον ΑΟ Πρόδρομου, τον Κεραυνό Βασιλικής, το Αρδάνι και τον ΑΟ Τρίκαλα στη Γ’ Εθνική.

Πηγή: trikalanews.gr

Το Policenet.gr εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος