Τιμητικά βραβεία αριστείας στους τρεις πρωτεύσαντες αποφοίτους της Σχολής Αστυφυλάκων - ΦΩΤΟ

Στους τρεις πρωτεύσαντες απόφοιτους της Σχολής Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, απονεμήθηκαν σήμερα Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025, τιμητικά βραβεία αριστείας από την εταιρεία «Globalsat», παρουσία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημητρίου Μάλλιου.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του κ. Αρχηγού, όπου οι νέοι Αστυφύλακες έλαβαν τα βραβεία από τον Επικεφαλής του Τμήματος Mobile Experience της Samsung Electronics Hellas και τον Γενικό Διευθυντή της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Συμμαχία για την Ελλάδα».

Με την ευκαιρία της βράβευσης, ο κ. Αρχηγός επαίνεσε τους πρωτεύσαντες για τη φιλομάθεια, τη συνέπεια και την προσήλωσή τους στο εκπαιδευτικό έργο. Υπογράμμισε παράλληλα ότι, η Ελληνική Αστυνομία επενδύει σταθερά στη διαρκή αναβάθμιση των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, ώστε οι αστυνομικοί να ανταποκρίνονται με επάρκεια στα ολοένα και πιο απαιτητικά καθήκοντά τους.

Εξέφρασε επιπλέον τις θερμές ευχαριστίες του προς τους εκπροσώπους της εταιρείας για την ανιδιοτελή πρωτοβουλία και τη σημαντική συμβολή τους στην ενίσχυση των νέων αποφοίτων της Σχολής Αστυφυλάκων.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν επίσης ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Καλόγηρος και ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Ταξίαρχος Γεώργιος Ζαχάρης.