Τι συμβαίνει με τις έξυπνες κάμερες και τα πρόστιμα στην Αττική - Οι απαντήσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Σε λειτουργία τέθηκαν τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 οι οκτώ «έξυπνες» κάμερες που τοποθετήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής.

Οι κάμερες αυτές κάνοντας χρήση τεχνητής νοημοσύνης καταγράφουν και βεβαιώνουν παραβάσεις όπως η χρήση κινητού, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, οι κάμερες αυτή τη στιγμή δεν καταγράφουν παραβάσεις καθώς το προσωπικό φέρεται να μην επαρκεί προκειμένου να γίνει η ανθρώπινη επαλήθευση που απαιτείται προτού σταλεί η κλήση.

Από την πλευράς της η ΕΛ.ΑΣ. απαντά ότι καμία υπηρεσία της δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής παράβαση από ψηφιακή κάμερα στην Αττική προς διεκπεραίωση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει εμπλακεί μέχρι στιγμής στην συγκεκριμένη διαδικασία.

Σε ποια σημεία βρίσκονται οι «έξυπνες» κάμερες

Οι περιοχές που βρίσκονται οι «έξυπνες» κάμερες περιλαμβάνουν κεντρικές οδούς, όπως η Πανεπιστημίου και η Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και άλλες σημαντικές περιοχές σε δήμους όπως η Αγία Παρασκευή και η Ραφήνα.

Συνοπτικά τα οκτώ σημεία είναι:

Δήμος Αθηναίων - Πανεπιστημίου και Λ. Βασ. Σοφίας Δήμος Αγίας Παρασκευής - Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου - Λ. Μαραθώνος και Φλέμινγκ Δήμος Καλλιθέας - Λ. Συγγρού και Αγίας Φωτεινής Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης - Λ. Ποσειδώνος και Ερµού Δήμος Αλίμου - Λ. Ποσειδώνος και Λ. Αλίµου Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης - Λ. Βουλιαγµένης και Τήνου Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού - Λ. Κηφισίας και Εθν. Αντιστάσεως

Οι κάμερες αυτές, όπως και οι υπόλοιπες όταν ξεκαθαρίσει το τοπίο του διαγωνισμού, θα στηθούν σε σημεία υψηλού κινδύνου στην Αττική και θα «κουμπώσουν» στο πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα λειτουργήσει έως το Πάσχα.

