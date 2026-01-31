Συνελήφθησαν για μαστροπεία δύο γυναίκες που λειτουργούσαν οίκους ανοχής

Ειδικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν, απογευματινές ώρες της Παρασκευής, 30 Ιανουαρίου 2026, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης από το Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αντικειμένων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε -2- οίκους ανοχής για τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και γενετήσιας εκμετάλλευσης, καθώς και για τον έλεγχο της νομιμότητας λειτουργίας τους.

Διαβάστε επίσης

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν συνολικά -2- γυναίκες, καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν τους οίκους ανοχής χωρίς άδεια λειτουργίας, έχοντας παράλληλα παραβιάσει αποφάσεις σφράγισης του οικείου Δήμου. Παράλληλα, εντοπίσθηκαν δύο γυναίκες, οι οποίες εκδίδονταν επ’ αμοιβή στους οίκους ανοχής, ενώ τα έσοδα που προέκυπταν εκμεταλλεύονταν οι δύο συλληφθείσες.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν –μεταξύ άλλων- και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των -300- ευρώ, τετράδια με ιδιόχειρες σημειώσεις, πλήθος αντικειμένων, συναφή ως προς τις ερωτικές υπηρεσίες, καθώς και πλήθος διαφημιστικών καρτών.

Οι συλληφθείσες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους για μαστροπεία και παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή, θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ κινείται η διαδικασία για την επανασφράγιση των οίκων ανοχής.