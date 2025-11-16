Τι ισχυρίζεται η γνωστή δημοσιογράφος που φέρεται να απείλησε αστυνομικούς

Σάλος έχει προκληθεί από την είδηση της σύλληψης γνωστής δημοσιογράφου, η οποία φέρεται να επιτέθηκε σε αστυνομικούς, έπειτα από αλκοτέστ στην Αττική οδό.

Όλα συνέβησαν περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να σταματήσουν ένα αυτοκίνητο για έλεγχο. Το αυτοκίνητο οδηγούσε άνδρας και είχε ως συνοδηγό τη γνωστή δημοσιογράφο. Ωστόσο, στα σήματα των αστυνομικών δεν σταμάτησαν.

Διαβάστε επίσης

Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν το όχημα και κατά τον έλεγχο ο 59χρονος οδηγός του οχήματος βρέθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Τότε, η γνωστή δημοσιογράφος, αντέδρασε έντονα εξυβρίζοντας και απειλώντας τους αστυνομικούς. Παράλληλα, φαίνεται ότι τους βιντεοσκόπησε. Τελικώς, ο άνδρας και η γυναίκα συνελήφθησαν.

Το MEGA παρουσιάζει όσα αναφέρει το περιβάλλον της δημοσιογράφου για το περιστατικό.

"Σε ένα φανάρι στη λεωφόρο Κύμης ξαφνικά πέντε αστυνομικοί τους προέτρεψαν με έντονο ύφος να κατέβουν από το όχημα. Η δημοσιογράφος αισθάνθηκε ότι υπήρξε κατάχρηση εξουσίας από την πλευρά των αστυνομικών και παραδέχτηκε ότι είπε κουβέντες που δεν θα έπρεπε να πει. Προσποιήθηκε ότι τους βιντεοσκοπούσε, χωρίς όμως να το κάνει."

Πηγή: megatv.com