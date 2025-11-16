H πληροφορία Αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. αξιοποιήθηκε άψογα από τα στελέχη της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης - ΦΩΤΟ

Το βράδυ του Σαββάτου, 15 Νοεμβρίου 2025, η Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Ηλείας προχώρησε στη σύλληψη ημεδαπού στη Βάρδα Ηλείας, ο οποίος κατείχε ποσότητα κάνναβης βάρους 10 γραμμαρίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Policenet.gr, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών για την καταπολέμηση της μικροδιακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης είχε η πληροφορία που παρείχε ο Αστυνόμος Β’ Η.Π., ένας εξαιρετικός αξιωματικός με ιδιαίτερη εμπειρία, ο οποίος στηρίζει έμπρακτα το έργο της ομάδας και συμβάλλει ουσιαστικά στην αποτελεσματικότητά της.

Τα ναρκωτικά που κατασχέθηκαν

Η έγκαιρη αξιοποίηση της πληροφορίας και η άμεση επιχειρησιακή ανταπόκριση της ομάδας Ο.Π.ΔΙ. Ηλείας οδήγησαν σε μια ακόμη επιτυχημένη σύλληψη, αποδεικνύοντας την ετοιμότητα, τη συνεργασία και τον επαγγελματισμό των αστυνομικών δυνάμεων της περιοχής.