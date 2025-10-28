Τι φοβάται η ΕΛ.ΑΣ. μετά τη δολοφονία σε γλέντι στην Κρήτη: «Οι βεντέτες έχουν το δικό τους χρόνο»

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Ανησυχία και προβληματισμό προκάλεσε στους κόλπους της ΕΛ.ΑΣ. η δολοφονία στη «Γιορτή του Κάστανου» στο Έλος Κισσάμου στα Χανιά.

Και αυτό διότι παρά την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια για να περιοριστεί ή να σταματήσει το φαινόμενο της οπλοφορίας σε γιορτές, γάμους και πανηγύρια, πολλοί είναι αυτοί που συνεχίζουν να πηγαίνουν οπλισμένοι και έτοιμοι είτε για μπαλωθιές είτε για καυγάδες.

Υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ. με άριστη γνώση της κατάστασης στην Κρήτη μίλησε στο iEidiseis.gr για το φαινόμενο αυτό:

«Είναι κάποια χωριά που απέχουν μεγάλη απόσταση από τα Χανιά τα οποία παραμένουν… δύσκολα και το ξέρουμε. Φέτος το καλοκαίρι δεν ήταν λίγες οι φορές που υπήρχε αφανής αστυνομική παρουσία σε γάμους, βαφτίσια και πανηγύρια. Ακούσαμε τις μπαλωθιές και την επόμενη ημέρα το πρωί έγιναν επιχειρήσεις σε σπίτια -είτε από την πλευρά του γαμπρού είτε από της νύφης- και βρέθηκαν τα όπλα. Όταν ένας γάμος ή ένα πανηγύρι έχει 2.000-3000 κόσμο δεν μπορείς να επέμβεις εκείνη τη στιγμή. Αν όμως χωρίς να σε καταλάβουν πας αιφνιδιαστικά το πρωί στα σπίτια τους, τότε βρίσκεις τα όπλα και τους πηγαίνεις κατηγορούμενους. Εάν δεν πας αιφνιδιαστικά και πας για έρευνα αφού γίνει κάτι και ξέρουν ότι τους ψάχνεις, τότε δεν βρίσκεις ούτε… μαχαιροπίρουνα. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα οικογένειες που εφαρμόζουν τους δικούς τους νόμους. Έχουν τα δικά τους ΄καπετανάτα’. Είναι γνωστές οι οικογένειες αυτές. Μάλιστα, παρατηρούμε ότι οι νέοι είναι πιο επικίνδυνοι από τους παλιούς. Στους παλιούς μπορούσες να βρεις σε κάποιες περιπτώσεις κώδικα αξιών».

Οι φόβοι για βεντέτα

Για την περίπτωση του φονικού στη «Γιορτή του Καστάνου» στο Έλος Κισσάμου και το φόβο βεντέτας, η ίδια πηγή εξηγεί ότι «σε αυτές τις περιπτώσεις οι βεντέτες έχουν το δικό τους χρόνο. Σπάνια θα δεις μία γρήγορη αντίδραση. Η ‘απάντηση’ μπορεί να έρθει ένα χρόνο μετά, δύο χρόνια μετά, ακόμα και μετά από πολλά χρόνια. Έχουμε δει ακόμα και εκδίκηση μετά την αποφυλάκιση του δράστη. Κανείς δε μπορεί να προβλέψει εάν θα υπάρξει συνέχεια και κυρίως πότε θα υπάρξει».

Ο 23χρονος που δολοφόνησε τον 52χρονο, με το προσωνύμιο «Πάσσαρης», στο χωριό Έλος κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων. Οι δύο άντρες είχαν τσακωθεί μεταξύ τους αρκετές φορές και μάλιστα ο 52χρονος φέρεται κατά πληροφορίες να είχε επιτεθεί σχετικά πρόσφατα στον 23χρονο λόγω διαφορών που είχαν για βοσκοτόπια.

Ο 23χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι κατά τη διάρκεια της γιορτής ο 52χρονος του μίλησε απαξιωτικά και ότι έκανε μία κίνηση σαν να πρόκειται να τραβήξει όπλο. Τότε εκείνος, όπως υποστήριξε, φοβήθηκε και τον πυροβόλησε δύο φορές στο στήθος. Το όπλο που χρησιμοποίησε ήταν ένα 22αρι πιστόλι.

Ο δράστης είχε κατηγορηθεί το 2021 για άσκοπους πυροβολισμούς και περί ΚΟΚ ( στέρηση διπλώματος) και ξανά το 2021 για το νόμο περί όπλων και για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Το 2024 κατηγορήθηκε εκ νέου για το νόμο περί όπλων , όταν αυτοτραυματίστηκε στο πόδι από παράνομο όπλο που είχε μαζί του.

Ποινικό παρελθόν είχε και το θύμα, το οποίο από το 2012 μέχρι τον περασμένο Νοέμβριο (2025) είχε συλληφθεί 10 φορές για παράβαση Νόμων για αδεσποτίες, αγροζημίες , περί όπλων , σωματικές βλάβες και περί όπλων.