Στο ραντεβού μας πάντα πιστοί! Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και το Σωματείο Πυροσβεστών Ηρακλείου Κρήτης «Τρεις Παίδες εν Καμίνω», για μία ακόμη χρονιά, άδραξαν την ευκαιρία για να εισπράξουν τα ομορφότερα χαμόγελα κυρίως από τους μικρούς ασθενείς, αλλά και από το νοσηλευτικό προσωπικό της Αιματολογικής, Παιδοψυχιατρικής, Παιδοχειρουργικής και Παιδιατρικής, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ) Κρήτης.

Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου Β΄ και ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Κρήτης, πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου Κρήτης, από τη 3η Ε.Μ.Α.Κ. ως ιπτάμενοι Άγιοι Βασίληδες, με τη μουσική συνοδεία βραζιλιάνικων κρουστών Batala Creta, «προσγειώθηκαν» χθες το βράδυ, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου, μοιράζοντας δώρα, χαμόγελα, ευχές και γλυκίσματα. Τους υποδέχτηκαν τα παιδιά μαζί με τις οικογένειές τους, παρουσία του διοικητή της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, της διοίκησης του ΠαΓΝΗ, της διεύθυνσης της κλινικής και της νοσηλευτικής υπηρεσίας, των εργαζομένων του νοσοκομείου, καθώς και των εθελοντών του Συλλόγου «Η Παρέα της Αγάπης».

Την εκδήλωση πλαισίωσε η μουσική Παραδοσιακή χορωδία Επισκοπής Πεδιάδος «Άγιος Μηνάς» όπου τραγούδησε χριστουγεννιάτικα κάλαντα.

Στο τέλος της εκδήλωσης ο Διοικητής της 7ης ΥΠΕ Κρήτης Νεκτάριος Παπαβασιλείου δήλωσε: «Για μια ακόμη φορά και στο πλαίσιο της στενής, ουσιαστικής και εποικοδομητικής επικοινωνίας και συνεργασίας μας με το Πυροσβεστικό Σώμα, βρεθήκαμε κοντά στους Μικρούς μας Ασθενείς και τους Υγειονομικούς μας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Συνεχίζουμε με πίστη και ευχές για μια γεμάτη Υγεία και Χαρές Νέα Χρονιά και ευχαριστίες καρδιάς για Όλες και Όλους που συνέβαλαν σ' αυτές τις όμορφες στιγμές».

Στη συνέχεια, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, Υποστράτηγος Ψαρρός Κωνσταντίνος τόνισε: «Νοιώθουμε τιμή να βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μοιραστούμε στο πνεύμα των Χριστουγέννων χαρά, αγάπη, ζεστασιά και ανάσες αισιοδοξίας με όλους τους νοσηλευόμενους. Τους ευχόμαστε ολόψυχα καλή ανάρρωση και να επιστρέψουν γρήγορα υγιείς και δυνατοί στο σπίτι τους. Η Πυροσβεστική συνεχίζει να στέκεται δίπλα στην κοινωνία, όχι μόνο στις δύσκολες στιγμές του κινδύνου αλλά και εκεί που η ελπίδα χρειάζεται ένα χέρι στήριξης. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στο Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου, που με γνώση, αυταπάρνηση και ανθρωπιά δίνει καθημερινά μάχες αθόρυβες αλλά καθοριστικές. Με τις πράξεις τους απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο και χαρίζουν το πολυτιμότερο αγαθό, την υγεία. Σε όλους, ευχόμαστε ο Θεός να χαρίζει δύναμη, υπομονή και κουράγιο».

Ο Πρόεδρος του Σωματείου Πυροσβεστών Ν. Ηρακλείου “Τρείς Παίδες εν Καμίνω” Υπαρχιπυροσβέστης Ανδρεαδάκης Βασίλειος με την σειρά του ευχαρίστησε τους Γιατρούς και το Νοσηλευτικό προσωπικό για την μεγάλη και συνάμα πολύτιμη προσπάθεια που καταβάλλουν καθημερινά και δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά ανταποκριθήκαμε και φέτος στην πρόσκληση της 7ης ΥΠΕ και της Διοίκησης του Νοσοκομείου ΠαΓΝΗ και βρεθήκαμε κοντά στα παιδιά που αυτές τις ημέρες δίνουν τη δική τους μάχη. Για εμάς, ήταν χρέος καρδιάς να βρεθούμε δίπλα τους, να μοιραστούμε στιγμές χαράς, χαμόγελα και ελπίδα. Στους μικρούς μας φίλους αλλά και στους μεγάλους ήρωες της ζωής, ευχόμαστε από καρδιάς γρήγορη ανάρρωση, δύναμη και να επιστρέψουν σύντομα υγιείς στις οικογένειές τους. Τους στέλνουμε την αγάπη και τον σεβασμό όλων των πυροσβεστών του Ηρακλείου, με την υπόσχεση ότι θα είμαστε πάντα παρόντες!».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης Αρχιπύραρχος Μιχάλης Σεληνιωτάκης, ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηρακλείου Πύραρχος Παύλος Καπετανάκης και ο Υποδιοικητής της 3ης ΕΜΑΚ Αντιπύραρχος Αντώνιος Γρηγοράκης.