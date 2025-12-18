Συμβολική δωρεά με μήνυμα ευγνωμοσύνης στη Διεύθυνση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου

Με αφορμή τον εορτασμό των Αγίων Πιάδων εν Καμίνω, προστάτες του Πυροσβεστικού Σώματος που τιμούνται κάθε χρόνο στις 17 Δεκεμβρίου με ιδιαίτερη λαμπρότητα, ο Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Καλαμακίου Κορινθίας θέλησε να αποδώσει τη δέουσα τιμή σε έναν θεσμό που βρίσκεται διαχρονικά στην πρώτη γραμμή της προσφοράς και της αυτοθυσίας.

Ρεπορτάζ: Κέλλυ Σαουάχ-Μαραγκουδάκη

Στο πλαίσιο των εορτασμών, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Συλλόγου και της Διοίκησης του Π.Σ. του Νομού. Συγκεκριμένα, ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Κορινθίας, Πύραρχος Λερής Δημήτριος και ο Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, Αντιπύραρχος Καγιάς Βασίλειος παρουσία και άλλων αξιωματικών του Σώματος υποδέχτηκαν τον πρόεδρο του Συλλόγου κ. Ηλία Ριζομυλιώτη μαζί με τη δασκάλα χειροτεχνίας (mixed media artist) κ. Ευμορφία Γιάννενα αλλά και τον Δόκιμο Υπαστυνόμο ΕΛ.ΑΣ. - Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος (Εθελοντή Πυροσβέστη) κ. Παναγιώτη Τζαμαλή.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το συγκεκριμένο έργο αποτελεί έναν από τους πίνακες έργα - τέχνης που είχαν δημιουργηθεί στο πλαίσιο της ημερίδας που διοργανώθηκε από τη διαδικτυακή σελίδα Α' Βοηθειων "POLICE MED" και πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου, αφιερωμένη στον «Πρώτο Ανταποκριτή», αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο όσων βρίσκονται πρώτοι στο πεδίο της δράσης και της αντιμετώπισης των κρίσεων.

Η πρωτοβουλία αυτή λειτουργεί ως διαρκής υπενθύμιση τιμής και ευγνωμοσύνης προς τις γυναίκες και τους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος, που καθημερινά στέκονται απέναντι στον κίνδυνο, με μοναδικό τους οδηγό το καθήκον και την προσφορά στον συνάνθρωπο.