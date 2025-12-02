"Τι εντολές είχαν οι αστυνομικές δυνάμεις;" - Ερώτηση της Ζ. Κωνσταντοπούλου στον Μ. Χρυσοχοΐδη

Επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, κατέθεσε σήμερα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή.

Ακολουθεί η επίκαιρη ερώτηση:

«Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: Για την αστυνομική βία κατά των διαμαρτυρόμενων αγροτών

Κύριε Υπουργέ,

Στις 30 Νοεμβρίου, αγρότες από όλη τη χώρα ξεκίνησαν κινητοποιήσεις, διεκδικώντας λύσεις στα ζωτικής σημασίας προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Οι διαμαρτυρίες ξεσπούν και υπό το βάρος των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο εκθέτει την κυβέρνηση για κατασπατάληση των πόρων που προορίζονταν για τους πραγματικούς αγρότες.

Απέναντι στους αγρότες της Θεσσαλίας, που συγκεντρώθηκαν στον κόμβο της Νίκαιας, παρατάχθηκαν ένοπλες αστυνομικές δυνάμεις, που άσκησαν ακραία βία και έκαναν χρήση χημικών, προκαλώντας τραυματισμούς.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΤΩΝ ΕΡΩΤΑΣΘΕ

1. Τι εντολές είχαν οι αστυνομικές δυνάμεις;

2. Ποιες διαδικασίες έχουν κινηθεί για την διερεύνηση και την τιμωρία των εμπλεκόμενων αστυνομικών;

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2025

Ζωή Ν. Κωνσταντοπούλου

Πρόεδρος της Κ.Ο. της Πλεύσης Ελευθερίας

Βουλευτής Β1´ Βορείου Τομέα Αθηνών».