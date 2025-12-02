Ποιες χώρες της Ευρώπης πληρώνουν τους Αστυνομικούς τους περισσότερο και ποιες λιγότερο

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που συγκέντρωσε το Vanguard News, υπάρχει μεγάλη διαφορά στον μισθό που λαμβάνουν οι αστυνομικοί ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης.

Οι χώρες της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης πληρώνουν τους αστυνομικούς πιο καλά.

Διαβάστε επίσης

Στην κορυφή βρίσκεται η Δανία, όπου ένας αστυνομικός παίρνει περίπου 5.761 € το μήνα, ενώ επιθεωρητές και ντετέκτιβ φτάνουν έως και 6.351 €.

Ακολουθούν χώρες όπως η Γερμανία, το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο, όπου οι απλοί αστυνομικοί έχουν μισθό γύρω στα 4.200 €/μήνα, και η Ολλανδία με περίπου 3.881 €/μήνα.

Αντίθετα, σε χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης οι απολαβές είναι πολύ πιο χαμηλές.

Για παράδειγμα, στη Βουλγαρία το μηνιαίο μεικτό ποσό για έναν αστυνομικό μπορεί να είναι μόλις 699 €.

Οι διαφορές είναι ακόμη μεγαλύτερες όταν πρόκειται για ανώτερες θέσεις: inspectors και ντετέκτιβ στη Δανία μπορεί να παίρνουν έως 6.351 €/μήνα — ενώ σε άλλες χώρες, για τα ίδια καθήκοντα, οι απολαβές είναι πολύ χαμηλότερες.