Τι δήλωσε ο ήρωας αστυνομικός που έσωσε πολίτη με ΚΑΡΠΑ στην Σαντορίνη

Σωτήρια αποδείχτηκε η παρέμβαση ενός αστυνομικού στη Σαντορίνη το απόγευμα του Σαββάτου, όταν ένας πολίτης έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και κατέρρευσε.

Ο αστυνομικός, που υπηρετεί προσωρινά στο νησί, έσπευσε αμέσως και ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ, έχοντας στο πλευρό του έναν γιατρό-πολίτη που βρέθηκε τυχαία στο σημείο.

Για είκοσι λεπτά προσπαθούσε αδιάκοπα να κάνει ΚΑΡΠΑ στον πεσμένο στο πεζοδρόμιο πολίτη, μέχρι να φτάσει στο σημείο το πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Σαντορίνη: Σώθηκε χάρη στην ψυχραιμία και την επιμονή του αστυνομικού

Χάρη στην ψυχραιμία και την επιμονή του, ο άνδρας μεταφέρθηκε ζωντανός στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν. Πλέον νοσηλεύεται έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, «το ασθενοφόρο, το οποίο δεν επιχειρούσε σε άλλο περιστατικό, ανταποκρίθηκε πέντε λεπτά μετά την κλήση στο 166, και ο ασθενής διακομίστηκε άμεσα στο ΓΝ Σαντορίνης. Ουδεμία καθυστέρηση υπήρξε στο εν λόγω περιστατικό».

«Πείσμωσα, ήθελα να σηκωθεί, σκεφτόμουν πως δεν θα φύγει σήμερα», αναφέρει ο ήρωας αστυνομικός που με την έγκυρη παρέμβαση του έσωσε τη ζωή ενός πολίτη στην Σαντορίνη ο οποίος έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και κατέρρευσε μπροστά από το αυτοκίνητο του.

Μιλώντας στο iefimerida, ο κ. Καμπούρης Σάκης εξηγεί τι συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου. Ο ίδιος σημειώνει πως πρώτη φορά εφάρμοσε στην πράξη τις πρώτες βοήθειες για τις οποίες έχει εκπαιδευτεί στην Θεσσαλονίκη. Το άγχος και η αδρεναλίνη του έδωσαν εντολή να λειτουργήσει άμεσα.

O αστυνομικός έσπευσε στο σημείο που βρισκόταν ο πεσμένος άνδρας

«Κάλεσε κάποιος πολίτης στον αξιωματικό υπηρεσίας την υποδιεύθυνσης Θήρας και είπε ότι υπάρχει πεσμένο άτομο σε κεντρικό δρόμο. Μου έδωσε εντολή να μεταβώ στο σημείο το οποίο ήταν αρκετά κοντά, περίπου ένα με δύο λεπτά.

Στο σημείο εντόπισα ένα άτομο να είναι πεσμένο μπροστά στην πόρτα του αυτοκινήτου. Είδα ότι δεν είχε σφυγμό, δεν ανέπνεε και ξεκίνησα το πρωτόκολλο πρώτων βοηθειών, κάτι που συνεχίστηκε για αρκετά λεπτά. Κάποια στιγμή ήρθε ένας ιδιώτης γιατρός με βοήθησε και κάναμε εναλλάξ ΚΑΡΠΑ. Έπειτα από 20 λεπτά ήρθε το ασθενοφόρο (ήταν σε άλλο περιστατικό) τον παρέλαβε και τον πήγε στο νοσοκομείο.

Εκεί με την χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής οι ζωτικές λειτουργίες επανήλθαν, ωστόσο ο ασθενής παραμένει διασωληνωμένος ενώ έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ρεθύμνου».

Τα συναισθήματα

Όπως περιγράφει ο κ. Καμπούρης στο iefimerida, «το άγχος, το στρες και η αδρεναλίνη που ανεβαίνει σου δίνει την εντολή ότι κάτι πρέπει να κάνεις γρήγορα και άμεσα. Ακολούθησα το πρωτόκολλο σύμφωνα με τις εκπαιδεύσεις πρώτων βοηθειών που έχουμε κάνει στην υπηρεσία της Θεσσαλονίκης. Στην πράξη πρώτη όμως, το εφάρμοσα πρώτη φορά και ευτυχώς βγήκε σε καλό. Εκείνη την στιγμή είχα πεισμώσει δεν ήθελα να φύγει σήμερα, θέλεις να σηκωθεί. Βέβαια ο άνθρωπος παλεύει ακόμα για την ζωή του και εύχομαι να γίνει καλά».

