Τι διεκδικεί το Αστυνομικό Συνδικαλιστικό Κίνημα στο νέο Νομοσχέδιο για τις Τροχονομικές Παραβάσεις

Πριν λίγες ημέρες , ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ μίλησε στη Βουλή, κατά τη 2η συνεδρίαση - ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων, όπου συζητήθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και λοιπές διατάξεις».

Ο κ. Γερακαράκος παρουσίασε τις θέσεις των Ομοσπονδιών των Αστυνομικών για τη διαδικασία είσπραξης και επιμερισμού των προστίμων του ΚΟΚ,

Αναφορικά με τη συγκεκριμένη διεκδίκηση, το Policenet.gr έχει δεχθεί πολλά μηνύματα από αναγνώστες μας που διερωτώνται τι ακριβώς διακυβεύεται.

Υπηρεσιακοί κύκλοι με γνώση και εμπειρία επί του θέματος, επισημαίνουν στο Policenet.gr πως στο νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και λοιπές διατάξεις», υπάρχει η πρόβλεψη το 5% από τα χρηματικά ποσά των τροχονόμων παραβάσεις (προστίμων) να περιέχεται στα πολύπαθα Ασφαλιστικά Ταμεία

- του ΤΑΠΑΣΑ (για τη χορήγηση του Εφάπαξ βοηθήματος) και

- του ΜΤΣ (για τη χορήγηση μερίσματος, δηλαδή της δεύτερης, στην ουσία, επικουρικής σύνταξης).

Ενώ όμως η αρχική πρόβλεψη (όπως ήταν στη δημόσια διαβούλευση), τροποποιήθηκε, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, καθώς τελικά μόνο οι τροχονικές κλήσεις που θα διαπιστώνονται ηλεκτρονικά, θα αποδίδονται στα Ασφαλιστικά Ταμεία, εξαιρώντας εκείνες που διαπιστώνονται με την αυτοπρόσωπη παρουσία των Αστυνομικών στους δρόμους της Ελληνικής Κοινωνίας.

Επομένως, όπως εύκολα συμπεραίνεται, το τελικό χρηματικό ποσό που θα εισπράττουν το ΤΑΠΑΣΑ και το ΜΤΣ, θα είναι πάρα πολύ μικρό, στην πράξη δηλαδή ακυρώνονται οι ίδιοι οι Αστυνομικοί, που δίνουν καθημερινά συνεχή αγώνα για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της οδηγικής κυκλοφορίας και για τα δίκτυα των δρόμων.

Όπως επισημαίνουν Υπηρεσιακοί κύκλοι, τα ανωτέρω Ταμεία του ΤΑΠΑΣΑ και του ΜΤΣ απαιτούν παραπάνω στήριξη από την Πολιτεία, αφού κατά τη Μνημονιακή περίοδο υπέστησαν μεγάλες περικοπές των εισφορών τους και γενικότερα μειώθηκε ο αριθμός των εργαζομένων.