Τι βρήκαν οι Αστυνομικοί σε κρύπτη τοίχου

Συνελήφθη, χθες (01-09-2025) το απόγευμα στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ένας ημεδαπός άνδρας, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, κατασχέθηκαν, από χώρο της οικίας του, εντός κρύπτης τοίχου, τα κάτωθι:

-1- περίστροφο με εξάσφαιρο βυκίο, μέσα στο οποίο υπήρχαν -6- μεταλλικοί κάλυκες φυσιγγίου,

-7- χάρτινες συσκευασίες που περιείχαν συνολικά -347- φυσίγγια &

παλαιά χειρόγραφα, χειροποίητα κομμάτια υφάσματος, δύο βιβλία και χάρτινες σελίδες, τα οποία έφεραν -κατά περίπτωση- διάφορα σχέδια, σύμβολα, χειρόγραφες σημειώσεις κ.λπ., η κατοχή/προέλευση των οποίων ερευνάται.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν, από τον ίδιο χώρο της οικίας, σε εμφανές σημείο, τα παρακάτω:

-2- αναδιπλούμενοι σουγιάδες,

-1- μαχαίρι με ξύλινη λαβή, με τη θήκη του,

-2- τσεκούρια με τις θήκες τους &

-1- αναδιπλούμενο πριόνι χειρός.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.