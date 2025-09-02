Αστυνομικός έχει άμεση ανάγκη αίματος

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Δυτικής Αττικής:

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,

Συνάδελφος μας, ο οποίος υπηρετεί στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, νοσηλεύεται στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών και έχει άμεση ανάγκη αίματος.

Όσοι δύνανται και έχουν ομάδα αίματος Α- ή 0- (Rh αρνητικό), παρακαλούνται να μεταβαίνουν αποκλειστικά στο ανωτέρω Νοσοκομείο, δηλώνοντας ότι προσφέρουν αίμα για τον συγκεκριμένο συνάδελφο.

Η έμπρακτη στήριξη μας μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Για το Δ.Σ.

-Ο-

Πρόεδρος

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γεώργιος

-Ο-

Γεν. Γραμματέας

ΤΖΙΜΑΣ Νικόλαος