Αστυνομικός έχει άμεση ανάγκη αίματος

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Δυτικής Αττικής:
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
Συνάδελφος μας, ο οποίος υπηρετεί στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, νοσηλεύεται στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών και έχει άμεση ανάγκη αίματος.
Όσοι δύνανται και έχουν ομάδα αίματος Α- ή 0- (Rh αρνητικό), παρακαλούνται να μεταβαίνουν αποκλειστικά στο ανωτέρω Νοσοκομείο, δηλώνοντας ότι προσφέρουν αίμα για τον συγκεκριμένο συνάδελφο.
Η έμπρακτη στήριξη μας μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.
Για το Δ.Σ.
-Ο-
Πρόεδρος
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γεώργιος
-Ο-
Γεν. Γραμματέας
ΤΖΙΜΑΣ Νικόλαος