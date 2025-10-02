Θύμα ληστείας έπεσε 36χρονος - Του άρπαξαν το τσαντάκι και διέφυγαν με ποδήλατα

Συνελήφθησαν προχθες (30.09.2025) πρώτες πρωινές ώρες από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων δύο αλλοδαποί ηλικίας 20 και 26 ετών κατηγορούμενοι για ληστεία, διακεκριμένη κλοπή και παραβάσεις Νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα προχθες (30.09.2025) τα ξημερώματα οι δύο αλλοδαποί ακινητοποίησαν με χρήση βίας 36χρονο ημεδαπό και του αφαίρεσαν το τσαντάκι το οποίο περιείχε χρήματα, τραπεζικές κάρτες, κινητό τηλέφωνο και προσωπικά αντικείμενα. Στη συνέχεια διέφυγαν με τη χρήση ποδηλάτων ενώ προσπάθησαν να κάνουν συναλλαγή με μια από τις αφαιρεθείσες κάρτες.

Άμεσα από ειδοποιηθέντες αστυνομικούς διενεργήθηκαν αναζητήσεις κατά τη διάρκεια των οποίων εντοπίστηκαν οι δύο αλλοδαποί να επιβαίνουν σε ποδήλατα και συνελήφθησαν. Στην κατοχή τους βρέθηκαν τα αφαιρεθέντα είδη τα οποία αποδόθηκαν στον παθόντα και επιπλέον κατασχέθηκαν μαχαίρι και δύο μεταλλικοί κόφτες.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων το ένα ποδήλατο που βρέθηκε στην κατοχή τους το είχαν αφαιρέσει την 29.09.2025 το απόγευμα από οικία ημεδαπής, το οποίο και της αποδόθηκε.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.