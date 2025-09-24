Θρίλερ: Και δεύτερος μυστηριώδης θάνατος στο ίδιο σπίτι

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση με πρωταγωνίστρια την 62χρονη από τη Βοιωτία, η οποία έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο για να παίρνει τη σύνταξη και τα επιδόματα της για τουλάχιστον 2 χρόνια.

Χθες, η 62χρονη, που είναι διευθύντρια στα ΚΕΠ της περιοχής την έθεσε σε αργία, ενώ ο Εισαγγελέας που βρέθηκε για αυτοψία στον λάκκο, όπου είχε θαφτεί η ηλικιωμένη, διέταξε προκαταρκτική έρευνα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου της ηλικιωμένης παραμένουν αναπάντητα, ενώ πλέον και ο θάνατος του πατέρα της το 2017 βρίσκεται στο μικροσκόπιο.

Συγκεκριμένα, το STAR αποκάλυψε πως ο πατέρας της 62χρονης άφησε την περιουσία του στο γιο της και όχι στην ίδια, με τον ίδιο να αφήνει την τελευταία του πνοή στο ίδιο σπίτι, όπου πέθανε και η σύζυγός του, στις 30 Ιουνίου 2017.

Ήταν αγρότης και λίγες ημέρες πριν πεθάνει, συγκεκριμένα στις 8 Ιουνίου, συντάσσει μία ιδιόχειρη διαθήκη αφήνοντας την περιουσία στον εγγονό του.

Πρόκειται για τρία χωράφια, τα δύο με ελιές, με το μεγαλύτερο να είναι 13 στρέμματα.

Βοιωτία: Κλειδί της υπόθεσης πότε σκάφτηκε ο λάκκος

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, η Αστυνομία εστιάζει το ενδιαφέρον της σε ένα σημείο της απολογίας της 62χρονης, όπου αναφέρεται στο πότε σκάφτηκε ο λάκκος στον οποίο έθαψε τη μητέρα της.

Αυτό είναι το «κλειδί» της υπόθεσης, όπως αναφέρθηκε. Και αυτό διότι η 62χρονη δεν είπε ότι ο συγκεκριμένος λάκκος σκάφτηκε τον Αύγουστο του 2023, όταν απεβίωσε η μητέρα της -σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της- αλλά ανέφερε πως ήταν σκαμμένος από τους εργάτες, το είχε ζητήσει για κάποιες άλλες οικοδομικές εργασίες, σε προγενέστερο χρόνο, χωρίς να προσδιορίσει το πότε.

Συνεπώς, εξετάζεται εάν υπήρχε σχέδιο να θάψει εκεί κάποια στιγμή τη μητέρα της, κάτι που εάν επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει άλλον ένα επιβαρυντικό παράγοντα.

ieidiseis.gr