Θρασύτατη ληστεία στη Μύκονο

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Ήταν ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου όταν ένα ζευγάρι από τη Θεσσαλονίκη ετοιμαζόταν να ζήσει τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του. Το γάμο του.

Διαβάστε επίσης

Όλα ήταν έτοιμα για το μυστήριο που ήταν προγραμματισμένο σε ένα από τα πιο ειδυλλιακά σημεία της Μυκόνου. Ο 62χρονος επιχειρηματίας και η μέλλουσα σύζυγός του είχαν φροντίσει να περάσουν το τελευταίο βράδυ… ελευθερίας σε ένα από τα πιο πολυτελή καταλύματα στο νησί των ανέμων. Σε μία σουίτα πεντάστερου ξενοδοχείου στον Άγιο Ιωάννη Διακόφτη. Αφού διασκέδασαν, κάποια στιγμή έπεσαν για ύπνο. Ο καλός καιρός και η ανάλαφρη διάθεση είχαν ως αποτέλεσμα να ξεχαστεί ανοιχτή μία μπαλκονόπορτα.

Δύο «ποντικοί» που «βολιδοσκοπούσαν» το ξενοδοχείο το αντιλήφθηκαν και το εκμεταλλεύτηκαν. Ενώ το ζευγάρι κοιμόταν εισέβαλαν στη σουίτα και με «χειρουργικές» κινήσεις άρχισαν να αδειάζουν το χώρο, κλέβοντας μεγάλο αριθμό κοσμημάτων και χρυσαφικών, πολυτελή ρολόγια και τσάντες, διάφορα προσωπικά αντικείμενα, μετρητά και έγγραφα. Το χειρότερο όμως δεν ήταν αυτό, καθώς οι διαρρήκτες άρπαξαν τα στέφανα και τις βέρες του γάμου.

Άρχισαν να ψάχνουν για τις βέρες

Ο επιχειρηματίας και η σύντροφός του δεν το… έβαλαν κάτω, παρά την τεράστια αναστάτωση που προκλήθηκε στους ίδιους και στους καλεσμένους. Άρχισαν να ψάχνουν για νέες βέρες και στέφανα και εν τέλει κατάφεραν το απόγευμα της ίδιας ημέρας να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου.

Δύο ημέρες μετά ήρθαν και τα χαρούμενα νέα για εκείνους, που έμοιαζαν με γαμήλιο δώρο. Όπως ενημερώθηκαν από την Αστυνομία, συνελήφθη ο ένας από τους δύο δράστες και εντοπίστηκαν τα κλοπιμαία. Αυτό όμως που τους έδωσε τη μεγαλύτερη χαρά ήταν ότι βρέθηκαν και οι βέρες τους.

Οι νιόπαντροι στην Αστυνομία

Πιο συγκεκριμένα, οι νιόπαντροι κλήθηκαν από την Αστυνομία και αναγνώρισαν στα κατασχεθέντα το μεγαλύτερο αριθμό των κλεμμένων χρυσαφικών, κοσμημάτων και πολυτελών ρολογιών (μάρκας Rolex και Tiffany), γυναικείων τσαντών, ενώ αναγνώρισαν και πήραν πίσω και τις δύο βέρες του γάμου.

Η σύλληψη του 50χρονου Αλβανού έγινε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας μετά την ταυτοποίηση του οχήματος που χρησιμοποιούσε από κάμερες ασφαλείας. Ο ίδιος και ο συνεργός του που κατάφερε να εξαφανιστεί έκαναν ακόμα έξι κλοπές στη Μύκονο. Σε έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. στο δωμάτιο του 50χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 7 επώνυμα ρολόγια χειρός, εκ των οποίων τα τέσσερα μάρκας ROLEX, ένα μάρκας BELL & ROSS, ένα μάρκας CARTIER και ένα μάρκας TIFFANY, 8 επώνυμες γυναικείες τσάντες, των εταιρειών CHRISTIAN DIOR, VICTORIA’S SECRET LOUIS VUITTON και GOYARD και μία γυναικεία τσάντα μάρκας HERMES.

Εκτός από το ζευγάρι Ελλήνων από τη Θεσσαλονίκη, θύματα των διαρρηκτών έπεσαν (από τις 26 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου) τουρίστες από την Ιταλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βραζιλία και την Ιορδανία. Ο συλληφθείς διαρρήκτης δεν διαθέτει άδεια παραμονής στη χώρα, ενώ διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούν σε βάρος του από τις γαλλικές και ισπανικές Αρχές μέτρα απαγόρευσης εισόδου στις δύο αυτές χώρες. Σημειώνεται ότι ακόμα δεν έχει ταυτοποιηθεί ο συνεργός του, ο οποίος δεν αποκλείεται να διέφυγε από το νησί των ανέμων.

ieidiseis.gr