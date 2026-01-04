Θλίψη για την απώλεια του 64χρονου Ταξίαρχου ε.α.

Σε ηλικία 64 ετών έφυγε από τη ζωή ο Χαλκιδέος Φώτης Καμπιώτης, απόστρατος ταξίαρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, απόφοιτος μηχανικός της Σχολής Μηχανικών Αεροπορίας (ΣΜΑ).

Ένας εξαιρετικός και δημιουργικός άνθρωπος, με μακρά προσφορά στην Πολεμική Αεροπορία και καθοριστική συμβολή στον τομέα της έρευνας και της αμυντικής τεχνολογίας, που έφυγε τελείως άδικα έπειτα από ατύχημα.

Διαβάστε επίσης

Πριν από περίπου δύο μήνες, ο Φώτης Καμπιώτης βρισκόταν σε επίδειξη μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAV),στο πεδίο βολής "Αετός" στην Αλεξανδρούπολη, όταν ένα ξαφνικό και σφοδρό μπουρίνι παρέσυρε εγκαταστάσεις του χώρου.

Μεταλλικά τμήματα σκηνής κατέρρευσαν και τον χτύπησαν σοβαρά, προκαλώντας του βαριά τραύματα. Μεταφέρθηκε και νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου έδωσε μάχη για τη ζωή του επί δύο μήνες.

Δυστυχώς, σήμερα Σάββατο 3 Ιανουαρίου, υπέκυψε στα τραύματά του. Ο θάνατός του βύθισε στο πένθος σύζυγό του Ζωή Μέργου, τις δύο κόρες του, καθώς και στους συγγενείς, φίλους και συναδέλφους του.

Η Εξόδιος Ακολουθία της κηδείας του θα τελεστεί την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, στις 2 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Χαλκίδας. Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον ιερό ναό από την 1:30 το μεσημέρι.

Ποιος ήταν ο Φώτης Καμπιώτης

Σύμφωνα με αναρτήσεις φίλων και συναδέλφων του, υπήρξε ένας εξαίρετος αξιωματικός και επιστήμονας, ο οποίος αναχώρησε από την επίγεια ζωή, αφήνοντας πίσω του δυσαναπλήρωτο κενό.

Η απουσία του θα είναι μεγάλη όχι μόνο για την οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά και για το πεδίο της Έρευνας και Καινοτομίας στη χώρα μας, στο αντικείμενο με το οποίο ασχολήθηκε με αφοσίωση τα τελευταία χρόνια.

Ο Φώτης Καμπιώτης ήταν Ταξίαρχος της Πολεμικής Αεροπορίας ε.α., απόφοιτος της Σχολής Μηχανικών Αεροπορίας και δραστηριοποιήθηκε ενεργά στον τομέα της Αμυντικής Τεχνολογίας.

Υπηρέτησε με συνέπεια και επαγγελματισμό στην Πολεμική Αεροπορία. Μετά την αποστρατεία του, συνέχισε να προσφέρει τις γνώσεις και την εμπειρία του στην αμυντική βιομηχανία.'

Υπήρξε στέλεχος του κλάδου και Αντιπρόεδρος της SAS Technology (Spirit World Group), μιας καθαρά ελληνικής εταιρείας που ειδικεύεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή μη επανδρωμένων συστημάτων, όπως το UAS Phorcys.

Παράλληλα, είχε έντονη επιστημονική παρουσία, συμμετέχοντας ενεργά σε επιστημονικούς συλλόγους, έχοντας διατελέσει Γραμματέας της Επιστημονικής Ένωσης Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΕΣΜΑ).

egnomi.gr