Θλίψη για 23χρονο που χάθηκε στον γκρεμό μετά τη βάρδια του

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Σκάλας και του Πόρου από τον άδικο χαμό του 23χρονου Νικόλα, που βρέθηκε νεκρός στο γκρεμό της διαδρομής Πόρος – Σκάλα.

Ο Νίκος, «το καλύτερο παιδί», όπως τον χαρακτηρίζουν φίλοι και γνωστοί, είχε όλη τη ζωή μπροστά του. Επιμελής στη δουλειά, με πάθος για τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο, είχε μάθει από μικρός να παλεύει. Η ποδοσφαιρική του πορεία ξεκίνησε στην ομάδα Άρσεναλ Κεφαλονιάς· το 2023 φόρεσε τη φανέλα του ΑΟΝΑ Αργυρούπολης στην Αθήνα, ενώ μόλις τον περασμένο Αύγουστο ανακοινώθηκε η μεταγραφή του στον Α.Ο. Πρόννων.

Έμενε στον Πόρο και εργαζόταν σε κατάστημα εστίασης στη Σκάλα. Η καθημερινότητά του δεν ήταν εύκολη: νυχτερινά ωράρια, δυνατή μουσική, παρέες και ποτά — μια πραγματικότητα που απέχει πολύ από τον κόσμο του αθλητισμού. Όμως οι ανάγκες της ζωής απαιτούσαν θυσίες. Παρά την εξαντλητική δουλειά, ο Νίκος ήταν πάντα επαγγελματίας, αγαπητός στους πελάτες και στους συναδέλφους, η ψυχή της παρέας όπου κι αν βρισκόταν.

Το τελευταίο του βράδυ κύλησε όπως όλα τα προηγούμενα: δουλειά μέχρι τα χαράματα, παράδοση της βάρδιας, και μετά το ταξίδι της επιστροφής προς το σπίτι. Ήταν η τελευταία διαδρομή. Οι δικοί του άρχισαν να τον αναζητούν όταν δεν γύρισε, αφού ποτέ δεν τους είχε ανησυχήσει στο παρελθόν. Το μεσημέρι της Παρασκευής, ένας ψαράς εντόπισε το αυτοκίνητό του στο γκρεμό και ειδοποίησε τις Αρχές. Ο Νίκος βρέθηκε, αλλά χωρίς πνοή.

Η τραγωδία του δεν είναι μόνο προσωπική, αλλά και κοινωνική. Χιλιάδες νέοι στην τουριστική Ελλάδα ζουν το ίδιο σκληρό νυχτοκάματο: ατελείωτες ώρες, ξενύχτι, εξάντληση. Το δικό του δυστύχημα καταγράφεται ως εργατικό ατύχημα: ένας νέος εργαζόμενος που χάθηκε εξαντλημένος, στον δρόμο από τη δουλειά προς το σπίτι.

Ισως οι καταστηματάρχες της Σκάλας να συνεργαστούν πχ να μισθώσουν ένα βανάκι και να μεταφέρει τους υπαλλήλους τους τα χαράματα στα σπίτια τους..

Συνάδελφοί του στη Σκάλα είναι απαρηγόρητοι για το χαμό του με αρκετούς να μην ‘έχουν το κουράγιο να πάνε για δουλειά , ή να θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του.

Στον Πόρο και τη Σκάλα η απώλειά του βυθίζει σε πένθος μια ολόκληρη γενιά. Εκείνη τη γενιά που δουλεύει εξαντλητικά τα καλοκαίρια για να μαζέψει ότι μπορεί για τις σπουδές του χειμώνα και τις ανάγκες της οικογένειας.. Και κάποιες φορές το τίμημα να είναι βαρύ όσο η απώλεια μιας ζωής..

To χαμόγελο του Νίκου φωτίζει τώρα πια το Σύμπαν βυθίζοντας στο σκοτάδι οικογένεια και φίλους..

