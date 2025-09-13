Δήμαρχος συγχαίρει τους Αστυνομικούς

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλληνίας, εξαρθρώνοντας εγκληματική οργάνωση που δρούσε στην περιοχή, εξαπατώντας πολίτες και αποκομίζοντας μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, όταν συνελήφθησαν δύο ημεδαποί που φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στη δράση της σπείρας. Η επιχείρηση θεωρείται καίριο πλήγμα στην τοπική εγκληματικότητα και έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση στην κοινή γνώμη.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Ζαχαροπλαστείο παρέχει έκπτωση σε Αστυνομικούς

Διαβάστε επίσης

Με αφορμή την επιτυχία αυτή, ο Δήμαρχος Αργοστολίου, Θεόφιλος Μιχαλάτος, απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή προς την Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλληνίας, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τα στελέχη της ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, καθώς και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

«Το καίριο αυτό χτύπημα στην εγκληματικότητα είχε σοβαρό αντίκτυπο στην κοινή γνώμη και τους δημότες μας. Τέτοιες επιτυχίες συμβάλλουν στην εμπέδωση του κλίματος ασφαλείας στην περιοχή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τον καθοριστικό ρόλο των αστυνομικών δυνάμεων στη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και της καθημερινής ασφάλειας των πολιτών.

Παρακάτω ολόκληρη η επιστολή:

Συγχαρητήρια επιστολή Δημάρχου Αργοστολίουπρος την Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλληνίας για την εξιχνίαση υποθέσεων εξαπάτησης πολιτών

Με αφορμή την σύλληψη δύο (02) ημεδαπών ατόμων την 10/09/2025 που είχε ως αποτέλεσμα την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που έδρασε στην περιοχή μας, η οποία ενεργούσε απάτες αποκομίζοντας μεγάλα χρηματικά ποσά και τιμαλφή μεγάλης αξίας, θα ήθελα να συγχαρώ τους άνδρες της ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας και το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου.

Το καίριο αυτό χτύπημα στην εγκληματικότητα είχε σοβαρό αντίκτυπο στην κοινή γνώμη και τους δημότες μας.

Τέτοιες επιτυχίες συμβάλλουν στην εμπέδωση του κλίματος ασφαλείας στην περιοχή μας.

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου

Θεόφιλος Μιχαλάτος

Πηγή: kefaloniamagazine.gr