Θεσσαλονίκη: Τα πρώτα στοιχεία για τα κίνητρα της δολοφονίας της 59χρονης – Οι πιέσεις και οι εντάσεις

Σε προσωπικές και οικογενειακές διαφορές αποδίδεται, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η δολοφονία της 59χρονης γυναίκας από τον ετεροθαλή αδελφό της στη Θεσσαλονίκη.

Οι αστυνομικές έρευνες επικεντρώνονται στις σχέσεις που είχε ο 50χρονος με την αδελφή του και στον τρόπο που αυτές επηρέαζαν το οικογενειακό του περιβάλλον, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή κίνητρα της πράξης.

Κατά την αρχική εξέτασή του από τους αστυνομικούς, ο δράστης δεν αποκάλυψε τους λόγους που τον οδήγησαν στο έγκλημα, ενώ ξεκαθάρισε ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικά παρουσία του δικηγόρου του.

Οικογενειακές εντάσεις

Το μόνο που ανέφερε ήταν ότι είχε προηγηθεί έντονος διαπληκτισμός με την αδελφή του. Από τις καταθέσεις συγγενικών προσώπων και τα έως τώρα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., προκύπτει ότι υπήρχαν χρόνιες οικογενειακές και προσωπικές διαφορές ανάμεσα στην 59χρονη και την οικογένεια του 50χρονου.

Η γυναίκα ζούσε μόνη της σε διαμέρισμα στην οδό Αλεξάνδρειας, στην περιοχή της Χαριλάου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διατηρούσε περιορισμένες σχέσεις με τους υπόλοιπους ενοίκους της πολυκατοικίας. Ο ετεροθαλής αδελφός της, από άλλη μητέρα, ήταν αυτός που την φρόντιζε, γεγονός που δημιουργούσε εντάσεις στην οικογένειά του, καθώς δεχόταν πιέσεις για τη συνεχή ενασχόλησή του με εκείνη.

Η φροντίδα και ο μοιραίος καβγάς

Στις 9 Σεπτεμβρίου, ο 50χρονος είχε μεριμνήσει για τη μεταφορά της στο νοσοκομείο ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ το πρωί του Σαββάτου φρόντισε για το εξιτήριό της και την επέστρεψε στο σπίτι.

Εκεί φέρεται να ξέσπασε καβγάς, ύστερα από παρατήρηση της 59χρονης. Ο δράστης τότε χρησιμοποίησε μια πλαστική σακούλα, την πέρασε στον λαιμό της και την έπνιξε.

Ήταν ο ίδιος που κάλεσε την αστυνομία και άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς που έφτασαν στο διαμέρισμα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και το πρωί της Κυριακής αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Χωρίς ιστορικό βίας

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ανάμεσα στα δύο αδέλφια δεν είχαν καταγραφεί περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ ο 50χρονος δεν είχε ιστορικό ψυχιατρικής νοσηλείας.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Μεσημβρινές ώρες σήμερα (20-09-2025) το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης δέχτηκε κλήση από 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος ανέφερε ότι προκάλεσε τον θάνατο της αδελφής του.

Δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας “Ζ” που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον άνδρα και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως.

Κατά τη μακροσκοπική εξέταση από ιατροδικαστή διαπιστώθηκε ότι η 59χρονη έφερε τραύματα στον λαιμό και ο θάνατος επήλθε από αυτοσχέδιο βρόχο με νάιλον σακούλα».

Στο σημείο μετέβησαν συνεργεία της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

ieidiseis.gr