Θεσσαλονίκη: Έφτασαν στο λιμάνι οι αγρότες, χαμός από τρακτέρ – BΙΝΤΕΟ

Έφτασαν πριν από λίγο αγρότες με τα τρακτέρ τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Πρώτοι έφτασαν αγρότες από το μπλόκο στα Μάλγαρα με τρακτέρ αλλά και με ιδιωτικά οχήματα.

Οι αγρότες παρατάσσουν τα τρακτέρ μπροστά στην πύλη του λιμανιού. Επιθυμούν να προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού τουλάχιστον για τέσσερις ώρες. Αστυνομικοί έχουν σφραγίσει την κεντρική είσοδο του λιμανιού.

Η οδός Κουντουριώτη παραμένει κλειστή. Έξω από το λιμάνι βρίσκονται 1.000 άτομα και περίπου 100 τρακτέρ και αγροτικά οχήματα.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας.

Στο λιμάνι της πόλης έφτασαν και αγρότες από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών.

Στο λιμάνι βρίσκονται μεταξύ άλλων αγρότες από το τελωνείο Νίκης στη Φλώρινα, μέλη του Συλλόγου επαγγελματιών μελισσοκόμων νομού Χαλκιδικής, φοιτητές αλλά και εργατικά σωματεία.

Πηγή: thestival.gr