Διάκριση για Αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ. και για το Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο υπηρετεί ως Διοικητής

Ο Αργύρης Διχτάς ήταν ο αστυνόμος Α’ από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας που επιλέχτηκε για να βραβευτεί για την άμεση ανταπόκριση σε συμβάντα και καταγγελίες που αφορούν στη νομοθεσία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

Το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου όπου υπηρετεί ως Διοικητής είχε το μεγαλύτερο αριθμό ελέγχων, συλλήψεις, δικογραφιών και διοικητικών προστίμων σχετικά με την εν λόγω νομοθεσία.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Συνεδριακό κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, του Υφυπουργού και εκπροσώπων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Επρόκειτο για σημαντική διάκριση για το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου.

Κ.Μ.

Πηγή: taxydromos.gr