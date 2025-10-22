Θεραπεία της αδικίας μισθολογικής κατάταξης Ανακριτικών Υπαλλήλων και τέσσερις ακόμα προτάσεις από την Π.ΕΝ.Α.Α.

Προτάσεις της Ένωσής Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Κρήτης επί του Μέρους Γ’ του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης», και ειδικότερα για τις μισθολογικές ρυθμίσεις των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Εισαγωγή

Η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κρήτης, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συναδέλφους και την κοινωνία, και στο πλαίσιο του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης», και ειδικότερα για τις μισθολογικές ρυθμίσεις των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας. υποβάλλει τις ακόλουθες προτάσεις με γνώμονα:

τις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της δίκαιης μεταχείρισης και της χρηστής διοίκησης,

την ενίσχυση της υπηρεσιακής και θεσμικής λειτουργίας του Σώματος,

και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και αποδοτικότητας των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι προτάσεις αυτές στοχεύουν στην εξάλειψη υφιστάμενων αδικιών, στην αναγνώριση της επαγγελματικής αξίας των Αξιωματικών και Ανακριτικών Υπαλλήλων και στη διασφάλιση ενός δίκαιου, αξιοκρατικού και ορθολογικού μισθολογικού πλαισίου, εναρμονισμένου με τη σύγχρονη διοικητική πραγματικότητα.

ΠΡΟΤΑΣΗ 1 — Δημιουργία διακριτής μισθολογικής κατηγορίας “Κατηγορία ΤΕΜΑ” για τους αξιωματικούς προέλευσης Τ.Ε.Μ.Α.

Προτείνεται η θεσμοθέτηση ξεχωριστής μισθολογικής κατηγορίας με την ονομασία “Κατηγορία ΤΕΜΑ”, η οποία θα τοποθετείται μεταξύ των κατηγοριών Α και Β και θα αφορά αποκλειστικά τους αξιωματικούς προέλευσης Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.).

Αιτιολόγηση – Τεκμηρίωση

Οι αξιωματικοί προέλευσης Τ.Ε.Μ.Α.:

εισάγονται κατόπιν γραπτών εξετάσεων (άρθρο 7 Π.Δ. 24/1997),

κατέχουν διακριτή επετηρίδα από εκείνη των αποφοίτων της Σ.Α.Ε.Α. και των αξιωματικών του Ν.3686/2008,

ασκούν διοικητικά και επιχειρησιακά καθήκοντα ταυτόσημα με αυτά των αξιωματικών παραγωγικής σχολής,

υπηρετούν επί σειρά ετών σε θέσεις Διοικητών, Υποδιοικητών, Αξιωματικών Υπηρεσίας και Επιτελών σε Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα Ασφαλείας και λοιπές οργανικές μονάδες.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 100/2003 (Καθήκοντα Αστυνομικού Προσωπικού) και το Π.Δ. 24/1997, οι εν λόγω αξιωματικοί ασκούν ευρύ φάσμα διοικητικών, εποπτικών και προανακριτικών καθηκόντων, τα οποία δεν διαφοροποιούνται ουσιωδώς από εκείνα των αποφοίτων της Σχολής Αξιωματικών.

Η διακριτή «Κατηγορία ΤΕΜΑ» αποτυπώνει την πραγματική υπηρεσιακή τους θέση και ευθύνη, εξαλείφοντας μια ανισορροπία που παραμένει από τη δεκαετία του 1990, όταν θεσπίστηκε η εν λόγω εκπαιδευτική βαθμίδα.

Η θεσμοθέτηση αυτής της κατηγορίας συνιστά διορθωτική καινοτομία, εναρμονισμένη με τη συνταγματική αρχή της ισότητας στην αμοιβή για ίση εργασία, και ενισχύει την εσωτερική συνοχή του Σώματος.

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 — Αναγνώριση και επιβράβευση των ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών

Η συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη και επιμόρφωση των αστυνομικών αποτελεί θεμέλιο της αποτελεσματικής Δημόσιας Διοίκησης. Η διαρκής επιμόρφωση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων συνιστούν τον σημαντικότερο παράγοντα για τη βελτίωση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας προς τον πολίτη.

Προτείνεται επομένως η θεσμοθέτηση επιδόματος ακαδημαϊκών προσόντων ή αντίστοιχης μισθολογικής προώθησης για τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που κατέχουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή Διδακτορικό Δίπλωμα, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 9 του Ν. 4354/2015 και 149 του Ν. 4472/2017.

Επιπλέον, να υπάρξει αναγνώριση των πανεπιστημιακών και τεχνολογικών τίτλων σπουδών (ΠΕ και ΤΕ) με αντίστοιχη μισθολογική διαφοροποίηση, όπως ισχύει στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.

Η ρύθμιση αυτή θα:

ενισχύσει την παραγωγικότητα, τη γνώση και την επιστημονική εγκυρότητα του προσωπικού,

θα προάγει τη διοικητική ικανότητα και την καινοτομία,

και θα συνδέσει τη μισθολογική εξέλιξη με αντικειμενικά ακαδημαϊκά κριτήρια.

Η αναγνώριση της ακαδημαϊκής προσπάθειας εντός του Σώματος θα συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και στην καλλιέργεια κουλτούρας δια βίου μάθησης, όπως επισημαίνεται από τις διεθνείς καλές πρακτικές.

ΠΡΟΤΑΣΗ 3 — Θεραπεία της αδικίας μισθολογικής κατάταξης Ανακριτικών Υπαλλήλων

Παρατηρείται το οξύμωρο φαινόμενο Ανθυπαστυνόμων προερχόμενων από Σχολή Συνοριακών Φυλάκων, οι οποίοι εκτελούν καθήκοντα Αξιωματικού Υπηρεσίας και Ανακριτικού Υπαλλήλου στις Αστυνομικές Υπηρεσίες, να αμείβονται με βάση την Κατηγορία Γ’, ενώ υφιστάμενοί τους (Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αστυφύλακες) με προέλευση από τη Σχολή Αστυφυλάκων αμείβονται με την Κατηγορία Β’.

Το φαινόμενο αυτό αντιβαίνει στην αρχή της αναλογικότητας και της ισότητας, καθώς οι πρώτοι φέρουν μεγαλύτερη ευθύνη λόγω βαθμού και θέσεως.

Προτείνεται:

Ρητή διάταξη για την ένταξη των αξιωματικών αυτών στην Κατηγορία Β’, από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων Ανακριτικού Υπαλλήλου. Αναδρομική ισχύ χωρίς δυσμενή μεταβολή αποδοχών.

Η ρύθμιση αυτή αίρει μια διαχρονική θεσμική αστοχία και αποκαθιστά τη μισθολογική ισορροπία μεταξύ στελεχών που ασκούν ίδια καθήκοντα και φέρουν ίσες ευθύνες.

ΠΡΟΤΑΣΗ 4 — Θεσμοθέτηση επιδόματος για την εκτέλεση καθηκόντων Αξιωματικού Υπηρεσίας

Τα τελευταία έτη παρατηρείται έντονα το φαινόμενο Ανακριτικοί Υπάλληλοι να επιδιώκουν μετάθεση σε υπηρεσίες χωρίς προανακριτικό έργο (όπως Άμεση Δράση, ΔΙ.ΑΣ., Ο.Π.Κ.Ε., Διμοιρίες, επιτελικές θέσεις κ.λπ.), με αποκλειστικό σκοπό την αποφυγή της εκτέλεσης καθηκόντων Αξιωματικού Υπηρεσίας.

Η πρακτική αυτή έχει ως συνέπεια:

να υποβαθμίζεται το παραγόμενο προανακριτικό έργο,

να παρουσιάζονται ελλείψεις σε στελέχη ικανά να εκτελέσουν καθήκοντα ευθύνης,

και να δημιουργούνται σοβαρές δυσλειτουργίες στη λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών.

Το χαμηλής ποιότητας προανακριτικό έργο οδηγεί σε προβλήματα στη δικαστική διαδικασία, καθώς η πλημμελής συλλογή και αποτύπωση των στοιχείων επιβαρύνει την απονομή της δικαιοσύνης.

Η θέση του Αξιωματικού Υπηρεσίας είναι ιδιαίτερα απαιτητική, ψυχοφθόρα και υψηλής ευθύνης, καθώς περιλαμβάνει τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών, συμβάντων με άμεση κοινωνική πίεση και επιχειρησιακές αποφάσεις εν κινήσει.

Πρόταση:

Να θεσπιστεί ειδικό επίδομα Αξιωματικού Υπηρεσίας για τους Ανακριτικούς Υπαλλήλους που εκτελούν καθήκοντα Αξιωματικού Υπηρεσίας, ως κίνητρο διατήρησης και προσέλκυσης στελεχών σε θέσεις πρώτης γραμμής και υψηλής ευθύνης.

ΠΡΟΤΑΣΗ 5 — Θεσμοθέτηση Επιδόματος Διοίκησης για τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας

Η άσκηση καθηκόντων Διοίκησης σε αστυνομικές υπηρεσίες συνιστά θέση υψηλής ευθύνης και επιχειρησιακής πίεσης, η οποία απαιτεί διοικητική ικανότητα, κρίση, επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα διαχείρισης κρίσεων. Παρά ταύτα, μέχρι σήμερα, δεν υφίσταται ειδική οικονομική αναγνώριση για τους Διοικητές και Υποδιοικητές αστυνομικών υπηρεσιών όλων των βαθμίδων.

Στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης και της διοικητικής εναρμόνισης μεταξύ Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, προτείνεται η άμεση θεσμοθέτηση επιδόματος διοίκησης για τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που ασκούν καθήκοντα Διοικητών, Υποδιοικητών ή Προϊσταμένων Υπηρεσιών, κατά αντιστοιχία με το επίδομα διοίκησης που θεσπίστηκε για τους Αξιωματικούς του Ελληνικού Στρατού (Ν. 5094/2024, άρθρο 40).

Η πρόταση αυτή ευθυγραμμίζεται με τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος ανέδειξε την ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης των θέσεων διοικητικής ευθύνης στην ΕΛ.ΑΣ., αναγνωρίζοντας τη σημασία του ρόλου τους για τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα του Σώματος.

Η θεσμοθέτηση του επιδόματος διοίκησης:

κατοχυρώνει την ισοτιμία με τα λοιπά Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις,

λειτουργεί ως κίνητρο παραμονής και προσέλκυσης ικανών στελεχών σε θέσεις διοικητικής ευθύνης,

και ενισχύει τη διοικητική αποτελεσματικότητα, αναγνωρίζοντας εμπράκτως το βάρος και την ευθύνη που φέρουν οι διοικούντες αστυνομικές υπηρεσίες.

Η ενδυνάμωση των ηγετικών στελεχών μέσω κινήτρων και θεσμικών εργαλείων αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για τη βελτίωση της ποιότητας διοίκησης και της παρεχόμενης υπηρεσίας προς τον πολίτη.

Η καθιέρωση του επιδόματος διοίκησης δεν αποτελεί απλώς οικονομικό μέτρο, αλλά αναπτυξιακή και οργανωσιακή επιλογή που θα ενισχύσει τη θεσμική αξιοπιστία και το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συνολική τοποθέτηση

Οι παραπάνω προτάσεις:

ενισχύουν την αξιοκρατία και τη θεσμική συνέπεια στο Σώμα,

βελτιώνουν τη λειτουργικότητα και την ποιότητα του αστυνομικού έργου ,

και κατοχυρώνουν την αρχή της δίκαιης αμοιβής βάσει προσόντων, καθήκοντος και ευθύνης.

Η Ένωση Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Κρήτης, με αίσθημα ευθύνης και προσήλωση στις αρχές της αποστολής της, δηλώνει παρούσα προκειμένου να εξασφαλισθούν οι απαραίτητες συνθήκες για τον εκσυγχρονισμό του Οργανισμού της Ελληνικής Αστυνομίας, προς όφελος τόσο των στελεχών της όσο και της κοινωνίας που υπηρετεί.

