Εντυπωσιακά γρήγοροι οι Αστυνομικοί - Ο διαρρήκτης θα λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη

Άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας το μεσημέρι της Τρίτης (21/10/25) σε πολυκατοικία που βρίσκεται στην πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο της Λαμίας, μετά από τηλεφώνημα στο «100» ότι άτομο ενεργεί διάρρηξη σε διαμέρισμα.

Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ και περιπολικό της Άμεσης Δράσης, έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο και λίγα λεπτά μετά εξήλθαν συνοδεύοντας έναν νεαρό άνδρα με χειροπέδες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος όταν γύριζε στο σπίτι της, είδε έναν νεαρό άνδρα να βγαίνει σαν κύριος από μέσα και εκείνη προσποιήθηκε ότι έμενε στον πιο πάνω όροφο, ώστε να μπορέσει να ειδοποιήσει την αστυνομία χωρίς ο διαρρήκτης να το καταλάβει!

Στο LamiaReport μίλησε ένοικος της πολυκατοικίας που βοήθησε τη γυναίκα να ενημερώσει την αστυνομία, για το συμβάν.

Στο σημείο - εκτός όμως διαμερίσματος - οι αστυνομικοί εντόπισαν και έναν ακόμη νεαρό αλλά και μια νεαρή Ρομά από τους οποίους ζήτησαν περαιτέρω διευκρινίσεις για το πως βρέθηκαν εκεί.

Τον συλληφθέντα παρέλαβαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας που ανέλαβαν την προανάκριση για το συμβάν.

