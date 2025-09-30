PoliceNET of Greece logo
Θάνατος άνδρα στην Άνδρο

22:44 | 30/09/2025

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Άνδρου ότι εντοπίστηκε ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του εντός της θάλασσας, στη θαλάσσια περιοχή “ΑΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ”..

Αμέσως, στην περιοχή μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου ανέσυραν τον 44χρονο ημεδαπό άνδρα στην ξηρά.

Από εκεί, παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Άνδρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Άνδρου, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

